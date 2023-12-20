О текущем состоянии на ТЭЦ в Жезказгане и Кентау, рассказали в Минэнерго

Министерство энергетики РК мониторит ход прохождения отопительного периода в регионах. Все необходимые материалы, а также персонал для устранения нарушений на ТЭЦ имеется в полном объеме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

За последние несколько суток были зафиксированы технологические нарушения на объектах теплоснабжения в некоторых областях.

"Необходимо разъяснить, что при дефектах на котлах ТЭЦ, при которых работа не допускается, возникает необходимость в растопке резервного котла, что в свою очередь занимает определенное время. На этот период температура воды в системе отопления может снижаться. Причем для работников ТЭЦ переход с одного котла на другой является привычной, рутинной работой. Так, на Жезказганской ТЭЦ и Кентау ТЭЦ резервные котлы были включены накануне в работу. По Риддер ТЭЦ снижение температуры ниже утвержденного графика не было зафиксировано", - говорится в сообщении.

В целом, как отметили в Минэнерго, по состоянию на данный момент по республике на электрических станциях было отремонтировано 8 энергоблоков, 43 котла, 43 турбин.

"Запасы угля составляют 4,9 млн. тонн, что на 67% больше уровня прошлого года. Мазута накоплено 108 тыс. тонн. На всех ТЭЦ имеется нормативный запас топлива", - добавили в министерстве.

В рамках мер государственной поддержки для подготовки отдельных теплоисточников к отопительному сезону из резерва правительства РК были выделены средства на проведение капитальных ремонтов, реконструкции и закуп необходимого оборудования для ТЭЦ городов Риддер и Экибастуз, энергоисточников города Актау.

Ранее сообщалось, на ТЭЦ в Жезказгане один за другим вышли из строя несколько котлов.

Сразу четыре котла перестали работать на Кентауской ТЭЦ.