О судьбе детской железной дороги рассказали в акимате Шымкента

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков месте с местными журналистами и блогерами прошлись пешком по всему пути детской железной дороги — от станции "Тулпар" в дендропарке до станции в микрорайоне "Спортивный". Ранее, горожане неоднократно поднимали вопрос многолетнего простоя детской железной дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

В ходе пешего обхода представители СМИ смогли лично ознакомиться с текущим состоянием железнодорожной линии, которая нуждалась в дорогостоящей реконструкции. На сегодняшний день по обе стороны, где проходили ЖД-пути, построены дома и огорожены территории.

Глава мегаполиса детально рассказал о концепции новой прогулочной дороги, которая строится на месте детской железной дороги и станет одной из точек притяжения жителей города.

В рамках проекта предусмотрено строительство беговой и велосипедной дорожек, а также несколько воркаут площадок.

Вместе с тем, для обеспечения безопасности и комфорта граждан установят видеокамеры, освещение, а также круглосуточно будет патрулировать турполиция.

Проект, направленный на активный отдых горожан, реализуют в рамках социальной ответственности бизнеса.

Новую прогулочную зону планируют открыть к 1 июня. Все работы в этом направлении находятся на личном контроле акима города.

Кроме того, Габит Сыздыкбеков и журналисты осмотрели текущее состояние пешеходных тротуаров по проспекту Тауке хана. Горожане неоднократно жаловались на то, что в зимний период тротуарные плиты представляют опасность при передвижении.

Учитывая жалобы жителей, было принято решение провести опрос. 90% опрошенных высказались за замену тротуарных плиток на асфальтовое покрытие. Поэтому глава мегаполиса принял решение застелить асфальтом пешеходные тротуары.