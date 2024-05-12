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О судьбе детской железной дороги рассказали в акимате Шымкента

Сегодня, 09:28
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акимат Шымкента Сегодня, 09:28
Сегодня, 09:28
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Фото: акимат Шымкента

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков месте с местными журналистами и блогерами прошлись пешком по всему пути детской железной дороги — от станции "Тулпар" в дендропарке до станции в микрорайоне "Спортивный". Ранее, горожане неоднократно поднимали вопрос многолетнего простоя детской железной дороги,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

В ходе пешего обхода представители СМИ смогли лично ознакомиться с текущим состоянием железнодорожной линии, которая нуждалась в дорогостоящей реконструкции. На сегодняшний день по обе стороны, где проходили ЖД-пути,  построены дома и огорожены территории. 

Глава мегаполиса детально рассказал о концепции новой прогулочной дороги, которая строится на месте детской железной дороги и станет одной из точек притяжения жителей города. 

В рамках проекта предусмотрено строительство беговой и велосипедной дорожек, а также несколько воркаут площадок. 

Вместе с тем, для обеспечения безопасности и комфорта граждан установят видеокамеры, освещение, а также круглосуточно будет патрулировать турполиция.

Проект, направленный на активный отдых горожан, реализуют в рамках социальной ответственности бизнеса. 

Новую прогулочную зону планируют открыть к 1 июня. Все работы в этом направлении находятся на личном контроле акима города. 

Кроме того, Габит Сыздыкбеков и журналисты осмотрели текущее состояние пешеходных тротуаров по проспекту Тауке хана. Горожане неоднократно жаловались на то, что в зимний период тротуарные плиты представляют опасность при передвижении. 

Учитывая жалобы жителей, было принято решение провести опрос. 90% опрошенных высказались за замену тротуарных плиток на асфальтовое покрытие.  Поэтому глава мегаполиса принял решение застелить асфальтом пешеходные тротуары. 

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