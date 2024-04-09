О ссоре Бишимбаева и Нукеновой рассказал в суде сотрудник ресторана

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. В содеянном подозревают её супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. В суде выступил свидетель, который работал администратором в ресторане "Бао", передаёт BaigeNews.kz.

Свидетель устроилась в ресторан в конце июля 2023 года. 8 ноября она как обычно приступила к работе с 11:00.

В тот день Бишимбаев и Нукенова приехали в ресторан после обеда.

"Спросила у Салтанат: "Куда-то собираетесь?" Потому что нарядные были. Она ответила, что они собираются на концерт Димы Билана", - сказала свидетель.

Ближе к вечеру, через несколько часов семейная пара вернулась и ушла в вип-зал номер пять.

В вип-зал свидетель зашла, когда Бишимбаев оттуда вышел.

"Я предложила вызвать такси, чтобы помочь отправить их домой. Было видно, что они напряжённые, что у них был конфликт. Она сама вызвала такси, но сказала, что оно долго едет. Она сказала, что устала, что хочет уйти", - сказала свидетель. "От чего устала?" — спросил прокурор. "От отношений, видимо. Я не могу лезть в их личную жизнь. Мне было неудобно задавать такие вопросы", – ответила администратор.

На следующий день Бахытжан Байжанов, который также проходит по делу, сообщил администратору, что Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова спят обнажённые в вип-кабинке. Свидетель предложила принести одежду Нукеновой и затем оставила вещи в ресторане.

"Через какое-то время Бахытжан сказал: "Соберите всех во втором в випе". Я спросила, что случилось. Он сказал: "Закройте ширмой, они сейчас уедут домой". Мы все сидели там, весь персонал", – рассказала свидетель.

Отвечая на вопросы, свидетель сообщила, что между супругами были конфликты и до этого.

В тот вечер, когда произошел конфликт, была не смена свидетеля. От другого администратора она узнала о конфликте.