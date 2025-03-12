Запад Казахстана – один из самых сложных регионов для ведения сельского хозяйства. Засушливый климат, дефицит водных ресурсов и малоплодородные почвы накладывают ограничения на аграрный сектор. Тем не менее, регион обладает большим потенциалом, особенно в сфере животноводства и адаптивного земледелия.

О специфике ведения сельского хозяйства в западных областях республики рассказал руководитель одного из агропредприятий региона. Подробнее – в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Климатические и природные условия региона

Аграрный сектор западных областей Казахстана сталкивается с рядом природных сложностей. Среднегодовое количество осадков не превышает 200-300 мм, что делает регион одним из самых засушливых в стране.

"Климат у нас резко континентальный: в мае, июне и июле может быть сильная жара. Каждый год отличается от предыдущего, а прогнозы синоптиков часто имеют большую погрешность. Это затрудняет планирование, поэтому мы постоянно ищем оптимальные технологии", - рассказал руководитель ТОО "АгроСервис-Батыс" Армат Бисенов.

В регионе преобладают слабогумусные и засоленные почвы, требующие особых методов обработки. Также дефицит пресной воды ограничивает возможности для орошаемого земледелия.

"Одно из наших решений — растягивать сроки посева, чтобы цветение культур не приходилось на один и тот же период. Это снижает риск температурного ожога, который особенно опасен во время цветения. Если растение получает ожог, происходит стерилизация колоса, и зерно внутри остается пустым, не опыляется. Каждый адаптируется по-своему: анализирует результаты прошлых лет и принимает решения. А на бедных почвах ситуация еще сложнее — засуху предсказать практически невозможно", - поделился Армат Бисенов.

Однако, несмотря на эти факторы, грамотный подход к агротехнологиям позволяет получать стабильные урожаи.

"Область большая и охватывает несколько природных зон — от степей и полупустынь до пустынь. Из-за этого сельскохозяйственные культуры значительно различаются с севера на юг. В степных районах земли более пригодны для растениеводства, в пустынных зонах делают упор на отгонное животноводство и сенокос. В полупустынных районах можно сочетать оба направления, но для стабильного обеспечения кормовой базы желательно организовать орошение", - рассказал Армат Бисенов.

Растениеводство: вызовы и перспективы

Земледелие в регионе ориентировано на выращивание засухоустойчивых культур, которые способны адаптироваться к сложным климатическим условиям. Одной из ключевых является твердая пшеница — она устойчива к засухе и обладает высокой клейковиной, что делает ее востребованной на экспорт. Дополнительно выращиваются кормовые культуры, такие как ячмень, люцерна, суданская трава и кукуруза на силос, обеспечивая стабильную кормовую базу для скота.

"Наше хозяйство находится на самом севере области, на границе с Оренбургской областью РФ. Мы выращиваем различные культуры, включая пшеницу, ячмень, нут, чечевицу, подсолнечник, сафлор, кукурузу, сорго, гречиху и другие", - поделился Армат Бисенов.

За последние пять лет предприятие пересмотрело систему севооборота, адаптируя её к изменяющимся климатическим условиям. Теперь в основу цикла возделывания положена традиционная озимая пшеница, за ней следуют засухоустойчивые бобовые культуры – нут и чечевица.

"Далее следуют масличные культуры, такие как подсолнечник и сафлор, также хорошо переносящие засуху. После этого высаживаем яровые злаки – кукурузу и сорго, а также в небольшом количестве ячмень и твёрдую пшеницу. Затем поле оставляем под пар, давая ему отдохнуть в течение года", - пояснил Армат Бисенов.

В этом году планирует провести эксперименты с новыми культурами, включая гречиху, лён и горох. Такой подход не только способствует повышению урожайности и сохранению плодородия почвы, но и позволяет эффективнее использовать влагу, снижая риски, связанные с засушливым климатом.

Кроме того, в западном регионе возрастает интерес к тепличному хозяйству, особенно вблизи городов. Современные капельное орошение и гидропонные технологии позволяют получать стабильные урожаи даже в сложных условиях.

"Тепличный бизнес совсем иной, конечно же есть перспективы его развития у нас в регионе, но они требуют больших инвестиции. В регионе построена хай-тек теплица Уральский тепличный комплекс (УТК). Площадь теплицы составляет 5,6 гектаров. Теплица оснащена системами туманного-контроля и климат-контроля, а также имеется собственная метеостанция для определения уровня радиации", - добавил Армат Бисенов.

В год теплицы производят более 3000 тонн овощной продукции. Это кистевые томаты и томаты черри, среднеплодные огурцы и корнишоны.

Животноводство – основа аграрного сектора

В условиях западного Казахстана преобладает мясное и молочное животноводство. Регион традиционно специализируется на разведении крупного рогатого скота и верблюдов, а также овец и коз.

Особенность местного животноводства – использование пастбищного выпаса, что снижает затраты на корма, но требует правильного управления пастбищами.

"Западно-Казахстанская область – один из самых перспективных регионов для развития животноводства. По численности поголовья племенного скота породы "Акбас" регион занимает лидирующие позиции в стране. Существенный вклад в развитие отрасли внесла программа "Сыбага", благодаря которой местные животноводы смогли увеличить стадо и оценить перспективы дальнейшего роста", - поделился Армат Бисенов.

По словам агробизнесмена Бисенова, в последние два–три года цены на мясо оставались низкими. Ситуация изменилась в прошлом году, когда из-за слабого урожая кормовых культур в крупнейших регионах России резко подорожала кукуруза.

"Ожидаемый эффект не заставил себя долго ждать: с начала 2025 года цены на мясо и живой скот выросли более чем на 50%. Это стало хорошей новостью для фермеров, но новый урожай в России в 2025 году может снова скорректировать рыночные цены", - добавил Армат Бисенов.

Агробизнес, включая как растениеводство, так и животноводство, будет развиваться пропорционально уровню доходов. Животноводы надеются, что высокий спрос на продукцию сохранится, что позволит ускорить развитие отрасли и увеличить инвестиции в производство.

Государственная поддержка агросектора в ЗКО: какие программы доступны фермерам?

Развитие АПК играет ключевую роль в экономике Западного Казахстана. Для повышения эффективности сельского хозяйства государство предлагает различные меры поддержки, включая субсидии, льготное кредитование и налоговые послабления.

По информации АО "НК "KAZAKH INVEST", одной из самых востребованных мер господдержки является субсидирование. Государство компенсирует часть затрат сельхозпроизводителей на приобретение минеральных удобрений, семян, горюче-смазочных материалов, а также техники и оборудования. Такая помощь снижает финансовую нагрузку на фермеров и способствует модернизации хозяйств.

Для аграриев предусмотрены льготные кредитные программы, позволяющие привлекать заемные средства на выгодных условиях. Кредиты предоставляются для закупки скота, проведения посевных и уборочных работ, а также для строительства и модернизации сельхозобъектов.

Аграрии могут воспользоваться налоговыми послаблениями, что существенно облегчает ведение бизнеса. Например, фермерские хозяйства освобождаются от уплаты некоторых видов налогов или могут рассчитывать на снижение налоговых ставок.

Одним из направлений поддержки является развитие сельскохозяйственных кооперативов. Государство выделяет средства на создание и поддержку кооперативных объединений, что позволяет малым хозяйствам совместно использовать технику, снижать затраты на производство и расширять рынки сбыта.

Отдельное внимание уделяется животноводству. В рамках специальной программы Казахстан при поддержке международных организаций реализует инициативы по развитию экологически устойчивого и конкурентоспособного производства мяса.

Таким образом, будущее аграрного сектора западного региона зависит от взаимодействия бизнеса, науки и государства. Совместные усилия помогут сохранить и значительно развить сельское хозяйство в условиях жесткого климата.