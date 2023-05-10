О спекулянтах на рынке нефти высказались в "КазМунайГазе"

В компании "КазМунайГаз" прокомментировали информацию о ценах на нефть, добываемую АО "Озенмунайгаз", и якобы спекулятивных операциях, передаёт BaigeNews.kz.

"Информация о спекулятивных операциях по реализации нефти с месторождений АО НК "КазМунайГаз" не соответствует действительности. Единым покупателем всех экспортных поставок нефтедобывающих организаций КМГ, включая АО "Озенмунайгаз" (ОМГ), является системный трейдер группы компаний КМГ, а не сторонний частный посредник. Кроме того, все экспортные объемы ОМГ приобретаются по цене мировых котировок на нефть", - заявили в нацкомпании.

Закуп объёмов ОМГ, предназначенных для нужд внутреннего рынка, "КазМунайГаз" также осуществляет без участия каких-либо посредников.