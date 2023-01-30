О спасённых в ОАЭ казахстанках рассказали в МИДе

Официальный представитель министерства иностранных дел нашей страны Айбек Смадияров рассказал о спасённых в ОАЭ казахстанках, передаёт BaigeNews.kz. Он сообщил, что случаев, когда казахстанцев брали в рабство, не зафиксировано.

"Бывают моменты, когда допустим, попадают в сложную ситуацию. Это нельзя назвать рабством. Или за счёт какого-то долга финансового могут документы забрать. А человек боится последствий и не сообщает об этом. Находится в этом положении очень долго. Таких людей мы спасали. В основном это девушки", - заявил Смадияров.