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Лента новостей

iz.ru Сегодня, 13:38
68
Сегодня, 13:38
68
Фото: iz.ru

О спасённых в ОАЭ казахстанках рассказали в МИДе

Официальный представитель министерства иностранных дел нашей страны Айбек Смадияров рассказал о спасённых в ОАЭ казахстанках, передаёт BaigeNews.kz. Он сообщил, что случаев, когда казахстанцев брали в рабство, не зафиксировано.

"Бывают моменты, когда допустим, попадают в сложную ситуацию. Это нельзя назвать рабством. Или за счёт какого-то долга финансового могут документы забрать. А человек боится последствий и не сообщает об этом. Находится в этом положении очень долго. Таких людей мы спасали. В основном это девушки", - заявил Смадияров.

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#рабство #ОАЭ
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:38
68
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