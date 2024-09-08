О состоянии здоровья школьников после массового отравления в Мангистау рассказали врачи

В облздраве рассказали о том, как себя чувствуют дети, пострадавшие от массового отравления в школьной столовой в селе Бесшокы Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

По словам руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Бекболата Избасарова, состояние детей, получивших пищевое отравление в школьной столовой Мунайлинского района, улучшается.

Общая ситуация стабилизировалась. Школьников, состояние здоровья которых улучшилось, постепенно выписывают из районных поликлиник домой.

Двое детей, размещенных в реанимации областной больницы, находятся под постоянным наблюдением врачей. Сегодня-завтра их могут перевести в общую палату.

"Жизни детей ничего не угрожает благодаря своевременному лечению. Оказана вся необходимая медицинская помощь. Койко-мест и запаса медикаментов вполне достаточно", — сообщил руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Бекболат Избасаров.

Напомним, в школе №8 села Бесшокы ученики младших классов первой смены массово отравились в столовой. По последним данным, число пострадавших выросло до 300, из них 67 находятся в больнице, двое в реанимации.

По факту массового отравления начато досудебное расследование. Чем конкретно отравились дети, покажет экспертиза через три-пять дней. Инцидент также прокомментировала министр здравоохранения. Аким района обратился к жителям, попросив не распространять фейки о якобы введении режима ЧС.