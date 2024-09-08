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О состоянии здоровья школьников после массового отравления в Мангистау рассказали врачи

Сегодня, 19:59
АВТОР
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РСК Мангистауской области Сегодня, 19:59
Сегодня, 19:59
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Фото: РСК Мангистауской области

В облздраве рассказали о том, как себя чувствуют дети, пострадавшие от массового отравления в школьной столовой в селе Бесшокы Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

По словам руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Бекболата Избасарова, состояние детей, получивших пищевое отравление в школьной столовой Мунайлинского района, улучшается. 

Общая ситуация стабилизировалась.  Школьников, состояние здоровья которых улучшилось, постепенно выписывают из районных поликлиник домой.

 Двое детей, размещенных в реанимации областной больницы,  находятся под постоянным наблюдением врачей.  Сегодня-завтра их могут перевести в общую палату.

"Жизни детей ничего не угрожает благодаря своевременному лечению.  Оказана вся необходимая медицинская помощь.  Койко-мест и запаса медикаментов вполне достаточно", — сообщил руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Бекболат Избасаров.

Напомним, в школе №8 села Бесшокы ученики младших классов первой смены массово отравились в столовой. По последним данным, число пострадавших выросло до 300, из них 67 находятся в больнице,  двое в реанимации.

По факту массового отравления начато досудебное расследование. Чем конкретно отравились дети, покажет экспертиза через три-пять дней. Инцидент также прокомментировала министр здравоохранения. Аким района обратился к жителям, попросив не распространять фейки о якобы введении режима ЧС.

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