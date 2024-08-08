О состоянии родившей 19-го ребенка жительницы Петропавловска рассказали в облздраве

Многодетная семья из Петропавловска бьёт рекорды рождаемости. У четы Култышевых родился девятнадцатый ребёнок, передаёт корреспондент BaigeNews.

Акушеры перинатального центра подтвердили, что девочка появилась на свет рано утром шестого августа, здоровая и без оперативного вмешательства. Сейчас за состоянием новорождённой наблюдают врачи. Это девятая дочь Павла и Татьяна Култышевых.

Супруги поженились в 2000 году. Тогда женщине исполнилось двадцать лет, и на свет появился первенец. Предыдущие роды у Татьяны были два года назад, которые также прошли без осложнений. Дважды она рожала двойню.

"Девочка родилась весом 4 кг 250 грамм. Ростом 56 см. В данный момент мама и ребёнок находятся в перинатальном центре под наблюдением врачей. Надо отметить, что все предыдущие роды тоже проходили без осложнений. Женщина рожала сама. Эта семья в Казахстане считается одной из уникальных, когда женщина сама рожает всех девятнадцать детей. Это очень большая семья. Особенно для нашей Северо-Казахстанской области. Здесь население в основном ограничивается двумя, тремя и реже четырьмя детьми. Такие семьи уже считаются многодетными. Мы хотим поздравить семью с пополнением и пожелать здоровья детишкам и родителям", - объяснила пресс-секретарь управления здравоохранения СКО Гульнар Сайлау.

В этом году старшей дочери Култышевых исполнится 24 года и у неё уже есть своя семья и дети.

Семья Култышевых не первый год известна на всю страну. Но при этом они ведут закрытую от прессы жизнь и не хотят делиться радостями пополнения в семье с журналистами.

Отметим, что супер-многодетная семья никогда не просит горожан о помощи, не открывает благотворительные сборы. Семья старается обеспечивать себя сама.