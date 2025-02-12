Стало известно, как чувствует себя ребёнок, на которого напали с ножом в лифте в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

В Управлении здравоохранения сообщили, что пятилетний малыш после операции находится в стабильном состоянии средней степени тяжести.

"Ребёнок активный, получает всё необходимое лечение в полном объёме", - отметили в ведомстве.

Видео инцидента в лифте ЖК появилось в Сети. В департаменте полиции Астаны заявили, что в ходе расследования инцидента установлен несовершеннолетний, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере.

Малыш получил множественные резаные раны мягких тканей лица. Он госпитализирован в отделение челюстной-лицевой хирургии Многопрофильной детской городской больницы №2.