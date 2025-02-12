О состоянии раненого ножом ребёнка рассказали врачи в Астане
Мальчик перенёс операцию.
Сегодня, 18:52
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Сегодня, 18:52Сегодня, 18:52
168Фото: baigenews.kz
Стало известно, как чувствует себя ребёнок, на которого напали с ножом в лифте в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
В Управлении здравоохранения сообщили, что пятилетний малыш после операции находится в стабильном состоянии средней степени тяжести.
"Ребёнок активный, получает всё необходимое лечение в полном объёме", - отметили в ведомстве.
Видео инцидента в лифте ЖК появилось в Сети. В департаменте полиции Астаны заявили, что в ходе расследования инцидента установлен несовершеннолетний, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере.
Малыш получил множественные резаные раны мягких тканей лица. Он госпитализирован в отделение челюстной-лицевой хирургии Многопрофильной детской городской больницы №2.