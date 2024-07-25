О состоянии пострадавших во время ЧП на ферросплавном заводе рассказали медики

Двое пациентов, пострадавших во время выброса пламени на Карагандинском ферросплавном заводе находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Управление здравоохранения области.

"Сообщаем, что двум пострадавшим работникам карагандинского ферросплавного завода, находящимся в отделении комбустиологии Многопрофильной больницы имени профессора Х.Ж.Макажанова в связи с улучшением общего состояния смягчен лечебно-охранительный режим. Теперь пациенты могут передвигаться по палате, разрешено кратковременное посещение близкими родственниками. Двое пациентов по-прежнему находятся в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи продолжают бороться за их жизни", - сообщили медики.

ЧП на карагандинском ферросплавном заводе произошло 20 июля в 4:10. На печи №1 произошёл внезапный выброс пламени, в результате которого пострадали восемь работников предприятия. Четверо из них погибли. Ещё четверо остаются в тяжёлом состоянии.