  • 23 Декабря, 23:17
  • BAIGENEWS

О состоянии пострадавшего при украшении елки педагога рассказали врачи

Куата Айткалиева перевели из реанимации в общую палату.

Сегодня, 21:54
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:54
Сегодня, 21:54
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Фото: baigenews.kz

Учителя Куата Айткалиева, пострадавшего при украшении ёлки в Семее, ждёт еще одна операция - для замещения дефекта черепа. Об этом сообщил нейрохирург, проводивший операцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

По словам врачей, педагога привезли через час после падения с высоты. Медики зафиксировали у него травму головного мозга и внутричерепное кровоизлияние. 

В итоге, часть черепа пришлось удалить, чтобы субдуральная гематома не давила на мозг и не привела к смерти. 

Сейчас Куата Айткалиева перевели из реанимации в общую палату. Однако, по словам врачей, в ближайшем будущем потребуется ещё одна операция для замещения дефекта черепа. А потом, вполне возможно, долгое время для реабилитации.

О произошедшем в соцсетях сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев. В Семее к оформлению новогодней ёлки привлекли учителей, в результате пострадал один из педагогов. Глава ведомства заявил, что взял расследование инцидента под личный контроль.

В Управлении образования области Абай начали служебную проверку.

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