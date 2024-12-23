О состоянии пострадавшего при украшении елки педагога рассказали врачи
Куата Айткалиева перевели из реанимации в общую палату.
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Учителя Куата Айткалиева, пострадавшего при украшении ёлки в Семее, ждёт еще одна операция - для замещения дефекта черепа. Об этом сообщил нейрохирург, проводивший операцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.
По словам врачей, педагога привезли через час после падения с высоты. Медики зафиксировали у него травму головного мозга и внутричерепное кровоизлияние.
В итоге, часть черепа пришлось удалить, чтобы субдуральная гематома не давила на мозг и не привела к смерти.
Сейчас Куата Айткалиева перевели из реанимации в общую палату. Однако, по словам врачей, в ближайшем будущем потребуется ещё одна операция для замещения дефекта черепа. А потом, вполне возможно, долгое время для реабилитации.
О произошедшем в соцсетях сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев. В Семее к оформлению новогодней ёлки привлекли учителей, в результате пострадал один из педагогов. Глава ведомства заявил, что взял расследование инцидента под личный контроль.
В Управлении образования области Абай начали служебную проверку.
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