Учителя Куата Айткалиева, пострадавшего при украшении ёлки в Семее, ждёт еще одна операция - для замещения дефекта черепа. Об этом сообщил нейрохирург, проводивший операцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

По словам врачей, педагога привезли через час после падения с высоты. Медики зафиксировали у него травму головного мозга и внутричерепное кровоизлияние.

В итоге, часть черепа пришлось удалить, чтобы субдуральная гематома не давила на мозг и не привела к смерти.

Сейчас Куата Айткалиева перевели из реанимации в общую палату. Однако, по словам врачей, в ближайшем будущем потребуется ещё одна операция для замещения дефекта черепа. А потом, вполне возможно, долгое время для реабилитации.

О произошедшем в соцсетях сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев. В Семее к оформлению новогодней ёлки привлекли учителей, в результате пострадал один из педагогов. Глава ведомства заявил, что взял расследование инцидента под личный контроль.

В Управлении образования области Абай начали служебную проверку.