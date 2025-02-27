"Угрозы жизни нет. Оказана полная врачебно-психологическая помощь по месту прикрепления пациента. На данный момент он находится на динамическом наблюдении у врачей: педиатра, травматолога, невролога", - отметили в ведомстве.

"Мальчик Б. А., 2013 года, осмотрен 23 февраля в приёмном покое госпиталя Медицинского университета Семей. Своевременно оказаны медицинская, психологическая помощь ребёнку. Проведено обследование. Диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма, гематома волосистой части головы, затылочной области, множественные подкожные гематомы нижних конечностей", - сообщили в Управлении здравоохранения области Абай.

Стало известно о характере травм, которые получил избитый подростами ребёнок в Семее, передаёт BaigeNews.kz .

Инцидент произошёл 22 февраля. Подростки издевались над ребёнком - пинали, прыгали на нём, снимали всё это на видео. Жуткие кадры появились в соцсетях.

Пострадавший находится в специализированном центре под наблюдением специалистов.

В Семее состоялось заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних. Принято решение о направлении всех участников инцидента в специализированную школу для детей с девиантным поведением с целью коррекции и работы с психологами в условиях временной изоляции. Вынесено решение о лишении родительских прав в отношении трёх родителей, прекращено одно опекунство над двумя детьми.

О происшествии высказалась Уполномоченный по правам детей.

26 февраля стало известно, как наказали педагогов школ, в которых учились подростки.