О смене акционера Bereke Bank высказались в АРРФР

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка объявили о закрытии сделки между АО "НУХ "Байтерек" и Lesha Bank LLC (Public) по купле-продаже всего пакета акций дочерней организации – АО Bereke Bank, передаёт BaigeNews.kz.

"Смена акционера АО Bereke Bank создаёт новые перспективы для развития банка, включая внедрение передовых международных стандартов, расширение продуктовой линейки и повышение качества обслуживания клиентов. Это позволит укрепить позиции банка, усилить финансовую устойчивость, а также предоставит клиентам более инновационные и конкурентоспособные решения. Приход иностранного инвестора на финансовый рынок Казахстана усилит конкуренцию среди банков второго уровня и обеспечит рост кредитования реального сектора", - заявили в ведомстве.

В АРРФР отметили, что Bereke Bank имеет высокую значимость для финансовой системы страны, являясь универсальным банком, работающим с населением и бизнес-клиентами. Фининститут продолжит функционировать как казахстанский коммерческий банк. Все обязательства организации перед клиентами и партнёрами осуществляются без изменений.

На сегодня АО Bereke Bank занимает 9-е место по размеру активов и 7-е место по размеру ссудного портфеля среди банков второго уровня Казахстана. Активы банка составляют 2 338 млрд тенге, собственный капитал – 186 млрд тенге.

Lesha Bank является банком, осуществляющим деятельность в соответствии с нормами шариата, имеет лицензию (разрешение) Qatar Financial Center Regulatory Authority от 30 июня 2010 года на проведение банковских операций, в том числе приём депозитов, заёмные операции, операции с инвестициями, управление фондом коллективных инвестиций.

По состоянию на 1 июля 2024 года, активы Lesha Bank составляют 2,05 млрд долларов, собственный капитал – 0,35 млрд долларов, коэффициент достаточности капитала – 16,9%. По итогам 2023 года банком получена чистая прибыль в размере 26,5 млн долларов, и за 6 месяцев 2024 года – 15,5 млн долларов.