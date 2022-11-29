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О службе в Ливане рассказал казахстанский миротворец
В 2018 году в Ливан в качестве миротворческой миссии была направлена первая казахстанская рота, действующая на основании мандата ООН, передаёт BaigeNews.kz.
Опыт, приобретенный военнослужащими казахстанского миротворческого полка в ходе выполнения миссии в Ливане бесценен. Получена практика переброски личного состава, вооружения, техники и имущества на большие расстояния. При выполнении задач изучены различные типы боеприпасов, состоящих на вооружении иностранных армий, получен опыт массового уничтожения боеприпасов и очистки больших территорий местности от взрывоопасных предметов. Наши военные медики овладели практикой оказания медицинской помощи в полевых условиях. Освоен порядок боевого тылового и технического обеспечения подразделения в ходе выполнения миротворческих задач.
В числе военнослужащих, получивших огромный багаж знаний и бесценный опыт в миротворческой деятельности – заместитель командира миротворческой роты специального назначения казахстанского миротворческого полка капитан Абдраманов Марат. Кадровый военный, окончил Военный институт Сухопутных войск По словам сослуживцев, Марат при выполнении поставленных задач умеет выбрать главное направление, четко распределяет приоритеты, постоянно работает над повышением своего мастерства.
Одним из важных этапов его профессионального становления стала служба в первой миротворческой миссии в Ливане. Прежде чем туда попасть, нужно было пройти строгий отбор. Всех кандидатов, направляемых в миссию, проверяют на знание английского языка. Они проходят психологические тесты и медицинское обследование. Офицеру пришлось получить 13 вакцин против различных видов гепатита, кори и других болезней.
Капитан Абдраманов и его сослуживцы проходили службу в секторе "Восток" под командованием индийского миротворческого контингента. На протяжении шести месяцев они выполняли задачи по поддержанию мира и безопасности в регионе, функции по патрулированию местности, организации наблюдательных постов, наблюдению за соблюдением прекращения огня, оказанию помощи гражданскому населению, а также участвовали во всех мероприятиях, проводимых штабом миссии.
Впечатления хорошие, все миротворцы, несмотря на национальность, друг друга поддерживают, делятся опытом. Хочу отметить, что в нашем секторе чаще всего происходили волнения между Ливаном и Израилем. Приходилось строго придерживаться всех требований со стороны командования. Обеспечивали нас в период миссии очень хорошо, рацион питания подбирался с учётом национальных особенностей и религиозных убеждений. В свободное время проводились спортивные соревнования. Мы даже были награждены золотыми медалями в состязании по перетягиванию каната и в эстафете 4*100", – делится воспоминаниями миротворец.
Как признается Марат, при выполнении задач миротворческой миссии очень важно быть предельно корректным – ведь ты представляешь не только себя, но и свою страну. Выстраивать отношения с местным населением нужно с максимальной осторожностью. Ведь культура и быт людей в Ливане значительно отличаются от наших традиций и образа жизни. То, что у нас является нормальным явлением, для них может неприемлемо. Особую бдительность надо проявлять в ходе организации пеших и мобильных патрулей. Перед выходом необходимо проверить маршрут, так как имеются районы поселений, где население не поддерживает миротворцев, и при нахождении на данных территориях могут возникнуть конфликты. Будучи в чужой стране, военнослужащие сильно тосковали по родным и близким. Разговоры с родными проводились по скайпу и ватсапу.
Капитан Марат Адбраманов как военнослужащий казахстанской армии, выполнивший миротворческую миссию по установлению мира и стабильности уверен, что знания, умения и навыки, полученные в ходе выполнения миссии, будут полезны и востребованы в его дальнейшей службе.
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