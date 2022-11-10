О сложной ситуации в ТЭЦ Риддера сообщил министр энергетики

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Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что ситуация на ТЭЦ Риддера сложная, передает BaigeNews.kz. По его словам, прошлой ночью пришлось снова отключить котёл.

"Три котла пока рабочие. Шестой – основной котел, мы уже запустили вчера. К сожалению, в час ночи опять вынуждены были остановить котел. Сейчас он на остывании После остывания он будет проверяться. Три котла запущены, они дают температуру", - сообщил Акчулаков.

По его словам, нужно строить новую котельную. А пока нужно время, чтобы понять характер аварии и быстро восстановить. Это все связано с тем, что оборудование просто изношено, самое главное- это температура воды сейчас, отметил министр.