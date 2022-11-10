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  • О сложной ситуации в ТЭЦ Риддера сообщил министр энергетики
inbusiness.kz Сегодня, 17:04
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Фото: inbusiness.kz

О сложной ситуации в ТЭЦ Риддера сообщил министр энергетики

Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что ситуация на ТЭЦ Риддера сложная, передает BaigeNews.kz. По его словам, прошлой ночью пришлось снова отключить котёл. 

"Три котла пока рабочие. Шестой – основной котел, мы уже запустили вчера. К сожалению, в час ночи опять вынуждены были остановить котел. Сейчас он на остывании После остывания он будет проверяться. Три котла запущены, они дают температуру", -  сообщил Акчулаков.

По его словам, нужно строить новую котельную. А пока нужно время, чтобы понять характер аварии и быстро восстановить. Это все связано с тем, что оборудование просто изношено, самое главное- это температура воды сейчас, отметил министр.

"Газификация Востока и Севера не предполагает исключений. Понятно, это не будет сделано одновременно сразу все. Во-вторых, скорее всего те регионы, которые требуют необходимости менять котел, его, наверное, придется менять. Если есть возможность использовать какие-то новые виды топлива, к примеру, газ, чтобы зря не делать новый котел на углях – наверное, это будет учитываться однозначно", - поделился глава Минэнергетики.

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#авария на ТЭЦ #риддер
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:04
116
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