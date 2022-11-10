Лента новостей
- Дефицит газа возник в Атырауской области 19:19 0
- Астанчане создали игру для изучения казахского языка 18:56 38
- В Астане оштрафовали мужчину, 99 раз позвонившего в полицию 18:25 174
- Конкурс грантов для молодых учёных продлили в Казахстане 18:02 163
- Фонтан высотой в несколько этажей: трубу прорвало в центре Алматы 17:50 261
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Самарканд 17:27 299
- О сложной ситуации на ТЭЦ Риддера сообщил министр энергетики 17:04 253
- Гламурного "учителя" оштрафовали за многократные нарушения ПДД в Алматинской области 16:53 286
- Экзамен по казахскому языку будут сдавать школьники в РК 16:32 340
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 16:23 466
- Исследование EY: Казахстан имеет один из лучших инвестиционных климатов в Центральной Азии 16:12 367
- Цены, дождь, комбайны. Какие проблемы волнуют фермеров хлопковой отрасли Казахстана? 16:05 268
- Ремонтные работы на КТК должны завершиться в течение двух-трех недель - Смаилов 15:48 259
- Токаеву доложили о системных нарушениях МИИР в области недропользования 15:26 289
- Студентов Астаны пытались заставить проголосовать на президентских выборах 15:23 435
- Скандал с полицейскими в казино: сотрудники получили дисциплинарное взыскание 14:49 384
- Победителей международных олимпиад могут освободить от выпускных экзаменов 14:03 345
- "Профсоюзы должны быть сильные" – Мейрам Кажыкен о своей предвыборной программе 14:00 266
- Задержаны браконьеры, сбывавшие рога сайги в Жетысуской области 13:38 313
- Токаеву доложили о снижении количества убийств и изнасилований в Казахстане 13:33 245
- Каракат Абден требует усилить борьбу с синтетическими наркотиками 13:32 347
- "Деньги коррупционеров" - на спецсчёт Минфина поступили 50 миллиардов тенге 13:25 278
- Касым-Жомарт Токаев поддержал боксёра Айдоса Ербосынулы, госпитализированного после нокаута 13:08 344
- Более 200 открепительных удостоверений для голосования выдали в Астане 12:53 437
- Рынок жилья в Казахстане: в Алматы спрос растёт, в Астане резко снижается 12:37 559
- "Арселор Миттал Темиртау" обяжут выделять на модернизацию 150 миллиардов тенге ежегодно 12:19 336
- Казахстанцы вдвое чаще стали получать госуслуги через SMS 12:00 453
- Ашимбаев возмутился тем, что супермаркеты "предпочитают" импортную продукцию казахстанской 11:37 317
- На 20 процентов подорожали за год билеты на поезд в Казахстане 11:26 349
- В Жетысу резиденция акима области стала реабилитационным центром для детей 11:07 314
- В Казахстане снизился индекс охвата населения высшим образованием 11:00 283
- Из Туркестана в Кувейт начнёт летать лоукостер Jazeera Airways 10:42 319
- На ТЭЦ Риддера произошла очередная авария 10:29 404
- 2,2 триллиона тенге планируют выделить из Нацфонда в 2023 году 09:56 337
- Скандал в казино: министр обороны рассказал о расследовании в отношении военнослужащих 09:49 958
- Правительство утвердило размер дивидендов для "Хабара" за 2019 год 09:40 442
- Кубок Билли Джин Кинг: сборная Казахстана завершила выступление на первенстве мира 09:19 381
- 58 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане 08:49 341
- Прогноз на нокаут в бою Алимханулы — Бентли сделали в России 08:18 728
- Камни против гололёда. После жалоб водителей в Караганде оштрафовали подрядчика 07:37 484
- Какие медобъекты построят в Астане 06:51 384
- В коридоре работают педагоги школы Актау из-за нехватки кабинетов 05:39 550
- Карагандинский беркутчи стал чемпионом мира 04:09 1015
- Неизвестные срубили десятки деревьев вдоль трассы Усть-Каменогорск — Риддер 03:17 591
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 02:41 648
- Въезд туристов в ОАЭ вернулся к доковидным правилам 01:02 600
- Марк Цукерберг сократит свыше 11 тысяч сотрудников Meta 00:14 444
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 2283
- Борьба с коррупцией, повышение зарплат и ремонт дорог - главное из выступлений кандидатов перед избирателями 09.11.2022 395
- Новая улица появится в Астане 09.11.2022 522
- Открытие эпитафии Кутлуг-Кагана - важное событие в мировой науке 09.11.2022 540
- Назым Кызайбай выиграла бронзу чемпионата Азии по боксу 09.11.2022 591
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 509
- Снегопады ожидаются в Казахстане 10 ноября 09.11.2022 933
- Более 300 ДТП произошли в Казахстане с начала ноября 09.11.2022 452
- "Зарплаты от 400 тысяч тенге и карьерный рост": дорожники рассказали правду о своей профессии 09.11.2022 832
- Члены ЦИК проверили готовность к выборам в Шымкенте, Жетысуской и Туркестанской областях 09.11.2022 395
- Какие документы не должны заполнять учителя, сообщили в Минпросвещения 09.11.2022 796
- Опасная вакансия: как не попасть на удочку наркокураторов, рассказал полицейский 09.11.2022 667
- Короля Карла III забросали яйцами в Великобритании 09.11.2022 878
- Казахстанцы смогут отменить законы и акты, нарушающие их конституционные права и свободы 09.11.2022 945
- Собственная Stem-лаборатория и телестудия появились в сельской школе в Павлодарской области 09.11.2022 436
- Как "зелёные" технологии могут изменить экономику Казахстана рассказали во Всемирном банке 09.11.2022 621
- Димаш Кудайберген вошел в список 500 самых влиятельных мусульман мира 09.11.2022 890
- Сельская молодёжь больше городской готова к участию в выборах - исследование 09.11.2022 568
- Задержание бывшего вице-министра Тимура Токтабаева прокомментировали в МИИР 09.11.2022 768
- Более 1,5 миллиона вкладчиков подали заявление на получение 10% компенсации по депозитам 09.11.2022 523
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 459
- Паспорт стал доступен в eGov Mobile 09.11.2022 492
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 17201
- Две нарколаборатории ликвидировали в Костанае 09.11.2022 467
- Как задать вопрос кандидату в президенты 09.11.2022 425
- "Я хочу, чтобы насилие стало меткой позора для семейных дебоширов" - Салтанат Турсынбекова 09.11.2022 460
- Когда Закон "О Елбасы" утратит силу в Казахстане 09.11.2022 666
- ДТП с автобусами в Алматы: один из водителей потерял память 09.11.2022 1250
- Более 400 учёных из Казахстана бесплатно стажируются в ведущих вузах мира 09.11.2022 766
- Групповую драку с участием полицейских прокомментировали в ДП Алматы 09.11.2022 914
- Девять преступлений экстремистской направленности выявили в Туркестанской области 09.11.2022 501
- "Turkish Airlines" планирует запустить рейсы между Астаной и Анкарой 09.11.2022 591
- Директор "Астана-Зеленстрой" признался в получении взятки 09.11.2022 1136
О сложной ситуации на ТЭЦ Риддера сообщил министр энергетики
Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что ситуация на ТЭЦ Риддера сложная, передает BaigeNews.kz. По его словам, прошлой ночью пришлось снова отключить котёл.
"Три котла пока рабочие. Шестой – основной котел, мы уже запустили вчера. К сожалению, в час ночи опять вынуждены были остановить котел. Сейчас он на остывании После остывания он будет проверяться. Три котла запущены, они дают температуру", - сообщил Акчулаков.
По его словам, нужно строить новую котельную. А пока нужно время, чтобы понять характер аварии и быстро восстановить. Это всё связано с тем, что оборудование просто изношено, самое главное — это температура воды сейчас, отметил министр.
"Газификация Востока и Севера не предполагает исключений. Понятно, это не будет сделано одновременно сразу всё. Во-вторых, скорее всего те регионы, которые требуют необходимости менять котел, его, наверное, придется менять. Если есть возможность использовать какие-то новые виды топлива, к примеру, газ, чтобы зря не делать новый котел на углях — наверное, это будет учитываться однозначно", — поделился глава Минэнерго.
-
Trend news
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 16:23 466
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 02:41 648
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 2283
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 17201
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 849
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 592
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 10016
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 1623
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 17543
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 3034
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 1890
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 3372
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 7390
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 5615
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 1606
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 9314
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 1254
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 1361
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 2048
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 33875
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 2115
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 3325
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 1923
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 2944
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 3200
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 42710
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 1682
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 57594
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 13949
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 16947
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 2765
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 2631
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 3665
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 3810
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 5105
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 12873
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 6258
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 89137
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 5184
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 4722
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 13557
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 6912
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 3608
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 3941
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 33730
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 4743
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 5848
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 12776
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 11882
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 8711
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 301332
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 9188
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 8526
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 25755
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 9033
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 8775
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 15863
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 11430
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 11157
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 12883
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29327
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 10918
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 14633
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 22156
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 12600
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 13119
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 9996
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 30094
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 10081
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 349383
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 38593
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 10948
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 11522
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 17425
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 10716
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 50616
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 15646
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 13493
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 12698
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 11923
-
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 509
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 459
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 623
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 758
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 649
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 784
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 1037
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 1032
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 1257
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 1729
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 2060
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 1720
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 1995
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 1859
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 1966
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 1970
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 1742
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 2216
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 2467
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 2177
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 20283
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 2490
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 2335
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 2354
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 7443
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 3072
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 13733
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 11888
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 11899
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12476
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11501
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 15773
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12505
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14004
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14981
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14684
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12234
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12647
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 29802
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13637
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16153
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 12728
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13941
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14616
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15859
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14030
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16006
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15532
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16711
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16608
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33237
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17082
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18061
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17706
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18629
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18537
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 27687
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18019
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25306
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36048
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 19785
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 26199
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24480
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26305
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22382
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 23895
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22178
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 21867
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 21812
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37494
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 23878
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21967
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27068
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 26068
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 26435
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 25689
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 25782
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27963
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 28469
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 27128