О слабых темпах закупа угля казахстанцами сообщили в Минпромышленности

Министерство промышленности и строительства ведет с местными исполнительными органами, КТЖ и предприятиями мониторинг обеспечения углем регионов. Несмотря на это, темпы закупа угля слабые, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день со стороны населения имеются слабые темпы закупа угля. В этих целях акиматами ведутся работы в средствах массовой информации и интернет-ресурсах по заблаговременной заготовке угля населением и коммунально-бытовым сектором", - сообщили на брифинге представитель министерства в СЦК.

Также было отмечено, что в предыдущих отопительных сезонах наблюдались случаи нехватки угля в отдельных регионах. Дефицит произошел из-за неконтролируемого оттока социального угля авто и железнодорожным транспортами в приграничные и дальние страны.

Для того, чтобы избежать этого правительством был утверждено постановление, которое предусматривает предоставление исключительной лицензии на экспорт угля добывающим и аффилированным с ним компаниям.