О слабых темпах закупа угля казахстанцами сообщили в Минпромышленности
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Министерство промышленности и строительства ведет с местными исполнительными органами, КТЖ и предприятиями мониторинг обеспечения углем регионов. Несмотря на это, темпы закупа угля слабые, передаёт BaigeNews.kz.
"На сегодняшний день со стороны населения имеются слабые темпы закупа угля. В этих целях акиматами ведутся работы в средствах массовой информации и интернет-ресурсах по заблаговременной заготовке угля населением и коммунально-бытовым сектором", - сообщили на брифинге представитель министерства в СЦК.
Также было отмечено, что в предыдущих отопительных сезонах наблюдались случаи нехватки угля в отдельных регионах. Дефицит произошел из-за неконтролируемого оттока социального угля авто и железнодорожным транспортами в приграничные и дальние страны.
Для того, чтобы избежать этого правительством был утверждено постановление, которое предусматривает предоставление исключительной лицензии на экспорт угля добывающим и аффилированным с ним компаниям.
"Основной объем угля угледобывающими компаниями реализуется через товарные биржи. Это даёт нам обеспечить равный доступ и избежать посредников на востребованные угли. В целом подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме и вопросы обеспечения углем всех регионов страны находятся на особом контроле министерства. КТЖ и угледобывающие предприятия готовы поставлять необходимый объем угля в регионы согласно планам", - отметили представители министерства.