О ситуации в Курской области высказались в МИД Казахстана

В Министерстве иностранных дел Казахстана высказались о боевых действиях, происходящих в Курской области РФ, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня во всём мире с большой озабоченностью наблюдают за ситуацией в отдельных районах Курской области Российской Федерации. Казахстан всегда подчёркивал необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором чётко зафиксирован принцип территориальной целостности государств. В этой связи мы последовательно выступаем за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путём с широким использованием политико-дипломатического инструментария. Одновременно приветствуем любые усилия международного сообщества, нацеленные на конструктивный поиск взаимоприемлемых решений", - заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

С 6 августа Вооруженные силы Украины ведут активные действия на территории Курской области России. ВСУ взяли под контроль 28 населённых пунктов.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с Владимиром Путиным, украинские силы проникли на глубину 12 километров вглубь региона при ширине фронта в 40 километров.