О ситуации с паводками в ЗКО сообщило МЧС РК

В Западно-Казахстанской области продолжаются противопаводковые работы, передает BaigeNews.kz.

В настоящее время на контроле находятся 5 участков переливов и 60 участков размывов автодорог.

Без транспортного сообщения остаются 10 населенных пунктов, в которых заблаговременно организован запас продуктов питания в продуктовых магазинах.

Всего по области откачано 1020 тыс. кубометров талой воды, уложено более 219 тыс. штук мешкотар и свыше 2 700 инертных материалов.

"В безопасные места отогнано более 4 тысячи домашних животных. В настоящее время остаются подтопленными 37 дворовые территорий в селе Подстепное Теректинского района. Проведены работы по отведению воды, укладке мешкотар. В работах задействовано 430 человек, 86 единиц техники, 11 водооткачивающих и плавательных средств", — сообщает сайт МЧС Казахстана.

Также к противопаводковым мероприятиям привлечены силы и средства ДЧС Мангистауской области и воинской части № 28237 МЧС.

Ранее Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба в связи с паводковой ситуацией в ЗКО отметил, что прогнозные оценки по области пессимистические и нужно готовиться к ухудшению паводковой ситуации.