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О ситуации с ОРВИ и коронавирусом в Алматы рассказал санврач
Свыше 23 тысяч алматинцев заболели ОРВИ на прошедшей неделе, передаёт BaigeNews.kz.
Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Алматы Асель Калыкова рассказала о профилактике ОРВИ и гриппа среди населения.
По её данным, в Алматы за прошедшую неделю зарегистрировано 23 995 случаев ОРВИ, показатель на 100 тысяч населения составил 1121,81, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 39,5% (33 470 случаев). При этом 65,7% заболеваний приходится на детей. Кроме того, в этот же период зарегистрировано 110 случаев гриппа.
"Зарегистрировано 110 случаев заболеваемости гриппом, из них типом "В" – 109 случаев, типом "A" (H3N2) – 1 случай, все больные получили лечение, состояние удовлетворительное", – отметила А. Калыкова.
Спикер напомнила, что вакцинация не только защищает население от заражения вирусом гриппа, но и помогает существенно снизить частоту осложнений и смертности. По состоянию на 30 ноября 2022 года вакцинированы против гриппа 223 349 человек, в том числе 210 000 лиц, входящие в "группу риска". Вместе с тем она отметила, что в частных медицинских центрах на платной основе проводят вакцинацию населения, желающих получить прививку против гриппа, в том числе работников разных сфер за счет средств работодателей. Так, на сегодняшний день 9 698 человек вакцинированы – за счет средств работодателей, 3 651 лиц – на собственные средства в частных медицинских центрах.
"В целях профилактики гриппа, в городе проводится вакцинация против гриппа лиц, входящих в "группу риска" за счёт средств местного бюджета. Это медицинские работники, дети, подлежащие медицинскому наблюдению в медицинских организациях, часто болеющие дети старше шести месяцев, воспитанники организаций образования для детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, получатели услуг медико-социальных учреждений, беременные во 2-ом или 3-ем триместре беременности, лица с хроническими заболеваниями сердечно- сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям", – сообщила заместитель руководителя ДСЭК.
Что касается коронавируса, за неделю в Алматы зарегистрировали 187 случаев коронавирусной инфекции. Город находится в "зелёной" зоне. Согласно статистике ДСЭК, за последнюю неделю отмечается небольшой рост случаев КВИ – на 1,2%.
"В качестве основных мест заражения за последние 7 дней определены объекты торговли – 33,3%, общественный транспорт – 41,6%, рынки – 5,4%, поездки в другие регионы – 6,5%", – отметила А. Калыкова.
Больше всего заразившихся приходится на возрастную категорию 20-39 лет – 46,5% случаев. Далее идут граждане в возрасте 40-59 лет – 22%, а также люди от 60 лет и старше – 16%.
Показатель заболеваемости среди детей и подростков значительно ниже: дети до 1 года 6,4%, до 14 лет – 4,3 %, подростки и юноши 15-19 лет – 6,9%.
Стоит отметить, что с начала пандемии в г. Алматы зарегистрировано 257 522 случаев коронавирусной инфекции.
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