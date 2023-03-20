О ситуации с бруцеллёзом и дефиците ям Беккари рассказал костанайский ветврач

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В ТОО "Тойсай" Узункольского района проводятся плановые профилактические мероприятия по выявлению больного бруцеллезом скота, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Материал от 883 голов КРС уже направлен в ветлабораторию, получены результаты. 20 голов показали положительные результаты. Они все отправлены на санитарный убой. Сомнительный результат есть по 72 головам, соответственно, они будут переисследованы и потом будем принимать решение", - сообщил руководитель ветеринарной инспекции Костанайской области Ахат Шектыбаев.

Больных животных выявили в ходе планового отбора крови, который традиционно проводится в весенний период. Ветврачи говорят, что о вспышке бруцеллеза в регионе говорить нельзя.

"Сейчас у нас идут плановые профилактические мероприятия, проводится отбор проб крови. Не только в Узункольском районе, в каждом регионе отбирается материал. Там, где будет выделение больных животных, они будут отправлены на санитарный убой. Вспышкой это назвать нельзя. За год у нас исследуются порядка 450 тысяч голов крупнорогатого скота, такое же количество и по мелкорогатому скоту исследуют как в частных секторах, так и на организованных хозяйствах. Вообще, территория Костанайской области считается благополучной по бруцеллезу сельскохозяйственных животных", - добавил Шектыбаев.

В управлении ветеринарии сообщили, что на сегодняшний день в регионе эпизоотическая ситуация характеризуется как стабильная. В этом году специалистами запланировано провести почти 9,5 миллионов манипуляций, которые носят профилактический и диагностический характер. Ещё в феврале больше 40 процентов ветпрепаратов против особо опасных заболеваний уже получены из республиканского запаса.

"Уже с начала этого года в Костанайской области начались профилактические ветеринарные мероприятия, которые носят массовый характер. Отмечу, что с прошлого года в регионе специалисты проводят вакцинацию против ящура сельскохозяйственных животных. В этом году мы запланировали вакцинацию более двух миллионов голов скота. На эти цели выделяются средства из областного бюджета. Основная часть массовых ветеринарных мероприятий начинается с марта месяца текущего года", - сообщил руководитель ветеринарной службы области Ахат Шектыбаев.

По словам ветврачей, уже семь лет как в регионе наблюдается тенденция к снижению уровня заражённости бруцеллезом КРС. Если в 2015 году заболеваемость была 0,87 процента, то спустя шесть лет уже 0,24 процента. Прошлый год показал ещё большее снижение – 0,20 процента.

Число населенных пунктов, неблагополучных в плане заболеваемости бруцеллезом также идет на снижение. Если два года назад 23 неблагополучных пункта прошли оздоровительные мероприятия, то уже в прошлом году оздоровление затронуло всего 13 пунктов.

Однако в Костанайской области остро стоит вопрос с нехваткой скотомогильников. В регионе есть только 37 скотомогильников. 34 из них считаются примитивными и лишь три имеют статус типовых. Это так называемые "ямы Беккари". Похвастать их наличием могут такие города, как Костанай, Рудный и Лисаковск.

"Для утилизации трупов павших животных мы используем в данный момент 26 инсинераторов. Это 20 передвижных и шесть стационарных инсинератора. Все они были приобретены еще в 2013-2014 годах. Закуп производился непосредственно самим министерством сельского хозяйства. Естественно, что спустя столько лет мы имеем устаревшее технологическое оборудование, где высокий процент изношенности", - отметили в управлении ветеринарии.

Специалисты считают, что акиматы городов и районов региона не уделяют достаточное внимание вопросу строительства скотомогильников. Ведь для этого требуются значительные финансовые вливания из местного бюджета и привлечение инвестиций от сельхозтоваропроизводителей. Однако есть в этом плане показательный район – Жангельдинский – где местный акимат, чтобы сохранить биологическую безопасность, построил в 2021 и 2022 годах пять примитивных скотомогильников. Эти проекты оказались менее затратными, чем возведение типовых ям Беккари. К примеру, скотомогильник примитивного типа обойдется бюджету в сумму от одного до трех миллионов тенге. В этом году в Жангельдах хотят ввести в эксплуатацию ещё четыре таких сооружения. Кроме того, бизнес серьезно вложился в строительство скотомогильника в Карабалыкском районе, где ТОО "Тэрра" за свои собственные средства построило типовую яму Беккари.

Кроме того, ветврачи предлагают построить в ближайшие два года три скотомогильника в тех районах Костанайской области, которые считаются приграничными. Это Житикаринский, Карасуский и Карабалыкский районы. Также в Карасу дополнительно нужна типовая яма Беккари.

"Чтобы изготовить проектно-сметную документацию на три скотомогильника, требуется почти семь миллионов тенге. Чтобы возвести одно типовое сооружение, нужно порядка 17,5 миллионов тенге. Всего мы просим у области почти 24,5 миллионов тенге на разработку ПСД и строительство типового скотомогильника", - отметил Ахат Шектыбаев.

Посетовали в ветеринарной службе и на слабую оснащенность приютами и пунктами временного содержания бродячих кошек и собак. Строить их должны акиматы городов и районов. На сегодня девять районов и три города имеют пункты для временного содержания. А в Костанайском регионе и городе Костанае есть три частных приюта.