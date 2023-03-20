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  • О ситуации с бруцеллёзом и дефиците ям Беккари рассказал костанайский ветврач
pixabay.com/ru Сегодня, 10:00
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Сегодня, 10:00
247
Фото: pixabay.com/ru

О ситуации с бруцеллёзом и дефиците ям Беккари рассказал костанайский ветврач

В ТОО "Тойсай" Узункольского района проводятся плановые профилактические мероприятия по выявлению больного бруцеллезом скота, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Материал от 883 голов КРС уже направлен в ветлабораторию, получены результаты. 20 голов показали положительные результаты. Они все отправлены на санитарный убой. Сомнительный результат есть по 72 головам, соответственно, они будут переисследованы и потом будем принимать решение", - сообщил руководитель ветеринарной инспекции Костанайской области Ахат Шектыбаев.  

Больных животных выявили в ходе планового отбора крови, который традиционно проводится в весенний период. Ветврачи говорят, что о вспышке бруцеллеза в регионе говорить нельзя.

"Сейчас у нас идут плановые профилактические мероприятия, проводится отбор проб крови. Не только в Узункольском районе, в каждом регионе отбирается материал. Там, где будет выделение больных животных, они будут отправлены на санитарный убой. Вспышкой это назвать нельзя. За год у нас исследуются порядка 450 тысяч голов крупнорогатого скота, такое же количество и по мелкорогатому скоту исследуют как в частных секторах, так и на организованных хозяйствах. Вообще, территория Костанайской области считается благополучной по бруцеллезу сельскохозяйственных животных", - добавил Шектыбаев.

В управлении ветеринарии сообщили, что на сегодняшний день в регионе эпизоотическая ситуация характеризуется как стабильная. В этом году специалистами запланировано провести почти 9,5 миллионов манипуляций, которые носят профилактический и диагностический характер. Ещё в феврале больше 40 процентов ветпрепаратов против особо опасных заболеваний уже получены из республиканского запаса.

"Уже с начала этого года в Костанайской области начались профилактические ветеринарные мероприятия, которые носят массовый характер. Отмечу, что с прошлого года в регионе специалисты проводят вакцинацию против ящура сельскохозяйственных животных. В этом году мы запланировали вакцинацию более двух миллионов голов скота. На эти цели выделяются средства из областного бюджета. Основная часть массовых ветеринарных мероприятий начинается с марта месяца текущего года", - сообщил руководитель ветеринарной службы области Ахат Шектыбаев.

По словам ветврачей, уже семь лет как в регионе наблюдается тенденция к снижению уровня заражённости бруцеллезом КРС. Если в 2015 году заболеваемость была 0,87 процента, то спустя шесть лет уже 0,24 процента. Прошлый год показал ещё большее снижение – 0,20 процента.

Число населенных пунктов, неблагополучных в плане заболеваемости бруцеллезом также идет на снижение. Если два года назад 23 неблагополучных пункта прошли оздоровительные мероприятия, то уже в прошлом году оздоровление затронуло всего 13 пунктов.

Однако в Костанайской области остро стоит вопрос с нехваткой скотомогильников. В регионе есть только 37 скотомогильников. 34 из них считаются примитивными и лишь три имеют статус типовых. Это так называемые "ямы Беккари". Похвастать их наличием могут такие города, как Костанай, Рудный и Лисаковск.

"Для утилизации трупов павших животных мы используем в данный момент 26 инсинераторов. Это 20 передвижных и шесть стационарных инсинератора. Все они были приобретены еще в 2013-2014 годах. Закуп производился непосредственно самим министерством сельского хозяйства. Естественно, что спустя столько лет мы имеем устаревшее технологическое оборудование, где высокий процент изношенности", - отметили в управлении ветеринарии.

Специалисты считают, что акиматы городов и районов региона не уделяют достаточное внимание вопросу строительства скотомогильников. Ведь для этого требуются значительные финансовые вливания из местного бюджета и привлечение инвестиций от сельхозтоваропроизводителей. Однако есть в этом плане показательный район – Жангельдинский – где местный акимат, чтобы сохранить биологическую безопасность, построил в 2021 и 2022 годах пять примитивных скотомогильников. Эти проекты оказались менее затратными, чем возведение типовых ям Беккари. К примеру, скотомогильник примитивного типа обойдется бюджету в сумму от одного до трех миллионов тенге. В этом году в Жангельдах хотят ввести в эксплуатацию ещё четыре таких сооружения. Кроме того, бизнес серьезно вложился в строительство скотомогильника в Карабалыкском районе, где ТОО "Тэрра" за свои собственные средства построило типовую яму Беккари.

Кроме того, ветврачи предлагают построить в ближайшие два года три скотомогильника в тех районах Костанайской области, которые считаются приграничными. Это  Житикаринский, Карасуский и Карабалыкский районы. Также в Карасу дополнительно нужна типовая яма Беккари. 

"Чтобы изготовить проектно-сметную документацию на три скотомогильника, требуется почти семь миллионов тенге. Чтобы возвести одно типовое сооружение, нужно порядка 17,5 миллионов тенге. Всего мы просим у области почти 24,5 миллионов тенге на разработку ПСД и строительство типового скотомогильника", - отметил Ахат Шектыбаев.

Посетовали в ветеринарной службе и на слабую оснащенность приютами и пунктами временного содержания бродячих кошек и собак. Строить их должны акиматы городов и районов. На сегодня девять районов и три города имеют пункты для временного содержания. А в Костанайском регионе и городе Костанае есть три частных приюта.

"Все мы понимаем, что не имея пунктов временного содержания для безнадзорных кошек и собак сложно вести работу по регулированию их численности. В семи районах Костанайской области требуется ускорить работу по их организации. Со своей стороны отметим, что определен размер средств, который потребуется из областного бюджета на работы по отлову, временному содержанию, идентификации, вакцинации и стерилизации. Речь идет о сумме в 86 млн 600 тысяч тенге", - заключили в управлении ветеринарии.

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#ветеринария #АПК #животноводство #бродячие животные #бруцеллез
Рената Актаева Журналист
Сегодня, 10:00
247
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