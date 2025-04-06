Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает сброс воды из крупных водохранилищ в северных, восточных и центральных регионах страны, передаёт BaigeNews.kz .

Как сообщили в пресс-службе ведомства, эти меры направлены на приём и безопасное прохождение паводков — ситуация под постоянным контролем специалистов.

По состоянию на 6 апреля пик половодья уже пройден в Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях. В других регионах продолжаются регулируемые сбросы.

"В Акмолинской области из Астанинского водохранилища идёт сброс 230,56 кубометра воды в секунду, из Селетинского — 151,74, из Чаглинского — 15,21. Во ВКО сбрасывается 450 кубометров в секунду из Усть-Каменогорского водохранилища и 436 — из Бухтарминского. В области Абай Шульбинское водохранилище сбрасывает 740 кубометров в секунду. В Карагандинской области вода уходит с Интумакского водохранилища со скоростью 8 кубометров в секунду, с Самаркандского — 2. В Улытауском регионе из Кенгирского водохранилища сбрасывается 234,8 кубометра воды в секунду. Максимальные объёмы фиксируются в Северо-Казахстанской области: из Сергеевского водохранилища — 1186,4 кубометра, из Петропавловского — 718", —говорится в сообщении.

Все мероприятия проводятся по заранее утверждённым графикам, чтобы минимизировать риски и не допустить подтоплений. Специалисты круглосуточно мониторят ситуацию и при необходимости готовы оперативно реагировать.