О ситуации на валютном рынке сообщили в Нацбанке РК

В национальном банке РК сообщили о том, что происходит с курсом доллара в стране и о ситуации на валютном рынке, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам ноября курс тенге укрепился на 2,4 процента до 458,24 тенге за доллар. Среднедневной объём торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 155 до 192 миллионов долларов. Общий объём торгов составил 4,2 миллиарда долларов.

"Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда для направления средств в республиканский бюджет и приобретения акций АО НК "КазМунайГаз" за ноябрь составили 1320 миллионов долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 31 процент от общего объёма торгов и не более 60 миллионов долларов в день. При проведении операций со средствами Нацфонда соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", - пояснили в Нацбанке.

Для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30 процентов Национальный банк в ноябре продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 200 миллионов долларов или порядка пяти процентов от общего объёма рынка.

В рамках увеличения валютной доли активов АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) Нацбанком в ноябре также осуществлены покупки валюты в размере 70 миллионов долларов.

Валютных интервенций в ноябре банк не проводил.