О шести подписанных президентом законах высказались казахстанские политологи

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Это изменения, которые коснутся сразу нескольких политических институтов, отмечают эксперты.

Казахстанские политологи высказались о законах, которые ранее публично подписал глава государства, передаёт BaigeNews.kz.

Политолог Марат Шибутов считает, что страну ждут изменения, которые коснутся сразу нескольких политических институтов.

"Особенно хочется отметить закон, который касается расширения функций деятельности уполномоченного по правам человека. Это говорит о том, что те реформы, которые нас ждут, носят гуманитарный человекоцентричный характер. Они направлены на правозащиту, поднятие уполномоченного по правам человека до конституционного статуса. Таким образом в будущем конституционные права граждан будут защищаться ещё сильнее. Об этом свидетельствет также и поправка, коснувшаяся работы прокуратуры, которая отвечает за надзор за законностью. Большое значение имеет и внесение поправок в законодательство о выборах. Всё это большое изменение нашей политической системы, которое направлено на ликвидацию дисбаланса между ветвями власти: исполнительной, представительной и судебной. Конституционные законы, новый вид выборов — смешанной и одномандатной системы — всё это даст огромный шаг вперед по сравнению с действующей ныне системой", — отметил Марат Шибутов.

По мнению уполномоченной по правам человека в Казахстане Эльвиры Азимовой, подписание президентом шести законов — историческое событие для страны.

"Подписание этих законов ещё раз подтверждает то, что конституционные гарантии в части соблюдения прав человека с расширением политических возможностей участия в политической и общественной жизни страны являются одним из основных принципов государственной политики. Это касается в том числе и вопросов верховенства соблюдения прав человека в том ключе, как это предусмотрено статьёй первой Конституции РК, а именно, что человек, его права и своды являются высшими ценностями государства", — считает Эльвира Азимова.

Напомним, во время своего мартовского Послания глава государства анонсировал масштабные политические реформы в стране, и спустя почти восемь месяцев публично подписал шесть важных для республики законов. О том, что это за документы и как они повлияют на жизнь казахстанцев подробнее можно почитать здесь.

Ранее Государственный советник РК Ерлан Карин заявил, что сегодня с подписанием шести законов программа масштабной политической модернизации получила окончательное правовое оформление.