В последнее время в сфере междугородних перевозок активизировались мошенники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Криминальная полиция Алматы предупреждает граждан о растущем числе случаев, когда злоумышленники похищают дорогостоящие автомобили и товары, обманывая водителей и заказчиков.

Как действуют мошенники? Они связываются с владельцами грузов и водителями автовозов или фур, представляясь либо перевозчиками, либо клиентами, и обманным путем убеждают обе стороны в легитимности сделки. После этого украденный груз перегружается для последующей незаконной продажи. Особенно часто такие преступления происходят при перевозке автомобилей и грузов из Алматы и Алматинской области в другие регионы.

Полиция призывает тщательно проверять документы перевозчика; сверять номер телефона водителя с тем, что указан в объявлении; лично уточнять маршрут и конечный пункт доставки, а также обращать внимание на отзывы и репутацию перевозчика.