О схеме мошенничества с дорогими авто рассказали в полиции
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В последнее время в сфере междугородних перевозок активизировались мошенники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Криминальная полиция Алматы предупреждает граждан о растущем числе случаев, когда злоумышленники похищают дорогостоящие автомобили и товары, обманывая водителей и заказчиков.
Как действуют мошенники? Они связываются с владельцами грузов и водителями автовозов или фур, представляясь либо перевозчиками, либо клиентами, и обманным путем убеждают обе стороны в легитимности сделки. После этого украденный груз перегружается для последующей незаконной продажи. Особенно часто такие преступления происходят при перевозке автомобилей и грузов из Алматы и Алматинской области в другие регионы.
Полиция призывает тщательно проверять документы перевозчика; сверять номер телефона водителя с тем, что указан в объявлении; лично уточнять маршрут и конечный пункт доставки, а также обращать внимание на отзывы и репутацию перевозчика.
"При любых сомнениях немедленно сообщайте в полицию. Будьте внимательны и защитите свое имущество от мошенников", - добавили в полиции.
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