О самых популярных курсах на платформе Skills Enbek рассказали в Минтруда

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С начала 2023 года 67,3 тысячи казахстанцев, в том числе около 18 тысяч безработных, получили сертификаты о прохождении курсов на платформе профессионального обучения в онлайн-режиме skills.enbek.kz. Всего на платформе зарегистрировались 259,7 тысячи человек, 68,2 тысячи из которых – впервые в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

Из 18 тысяч безработных граждан, прошедших обучение, порядка шести тысяч человек – представители молодёжи, в основном из Кызылординской, Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областей.

С момента запуска авторы опубликовали на платформе 210 курсов по различным направлениям, из них 158 находятся в бесплатном доступе. Продолжительность курсов составляет от одного до 72 часов.

По данным министерства, наиболее востребованными курсами являются "Разведение КРС молочного направления", "Жылыжайда көкөніс өсіру технологиясы" модулінің мақсаты, міндеті және мазмұны", "Выращивание клубники от А до Я", "Сүтті ірі қара өсіру", "Управление персоналом" и "Кассир".

На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов для развития профессиональных навыков по различным профессиям: в сфере информационных технологий, экологии и охраны труда, туризма, бизнеса, энергетики, маркетинга и менеджмента, образования и воспитания.

Отмечается, что платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции "обучение в течение всей жизни". Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса – рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно пройдя по прямой ссылке или выбрав раздел "Онлайн-обучение" на Электронной бирже труда (enbek.kz).

На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70 процентов. При успешном завершении онлайн-курса выдаётся сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения курса является оценка курса со стороны обучившегося.

Данный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Электронной бирже труда (enbek.kz). При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе.

Напомним, с марта 2022 года на платформе профессионального обучения в онлайн-режиме skills.enbek.kz оптимизирован действующий функционал и запущены новые сервисы.

В частности, усовершенствован поиск курсов, создана понятная структура уроков, появилась возможность отслеживания процесса обучения и быстрого взаимодействия с авторами курсов.

Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.

Размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео- и аудиоматериалы, инфографику и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.