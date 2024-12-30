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О самой громкой краже года рассказали в полиции Астаны

Добычей воров стали часы и деньги.

Сегодня, 15:22
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baigenews.kz Сегодня, 15:22
Сегодня, 15:22
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Фото: baigenews.kz

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, причастных к крупной квартирной краже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В начале 2024 года, после новогодних праздников, астанчанин, вернувшись домой, обнаружил вскрытый сейф, из которого похитили наручные часы Breguet Tourbillon стоимостью 110 тысяч долларов, Franck Muller и Daniel Roth стоимостью по 55 тысяч долларов, а также часы Rado стоимостью около тысячи долларов.

Помимо этого, были украдены 650 тысяч тенге и 2 200 долларов.

Злоумышленники, узнав о временном отсутствии хозяина, проникли в квартиру путём подбора ключа.

Причастность подозреваемых к краже была полностью доказана. По решению суда они приговорены к лишению свободы.

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