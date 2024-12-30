Сотрудники полиции задержали двух мужчин, причастных к крупной квартирной краже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В начале 2024 года, после новогодних праздников, астанчанин, вернувшись домой, обнаружил вскрытый сейф, из которого похитили наручные часы Breguet Tourbillon стоимостью 110 тысяч долларов, Franck Muller и Daniel Roth стоимостью по 55 тысяч долларов, а также часы Rado стоимостью около тысячи долларов.

Помимо этого, были украдены 650 тысяч тенге и 2 200 долларов.

Злоумышленники, узнав о временном отсутствии хозяина, проникли в квартиру путём подбора ключа.

Причастность подозреваемых к краже была полностью доказана. По решению суда они приговорены к лишению свободы.