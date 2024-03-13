О роли съезда в укреплении межконфессионального диалога рассказали эксперты

В современном мире, характеризующемся разнообразием религиозных верований и культурных традиций, содействие межрелигиозному диалогу является более важным, чем когда-либо, считает эксперт в области дипломатических отношений Талгат Темирбаев.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий является важной инициативой, направленной на содействие взаимопониманию, сотрудничеству и миру между различными религиозными сообществами во всем мире. В принятой Концепции отражены ключевые цели и задачи, необходимые для продвижения межрелигиозного диалога и сотрудничества.

"Казахстан играет ключевую роль в укреплении межконфессионального диалога, принимая у себя Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Как принимающая страна, Казахстан предоставляет уникальную платформу, где лидеры из разных религиозных традиций могут собраться вместе для участия в конструктивном диалоге и сотрудничестве. Содействуя проведению таких собраний, Казахстан способствует взаимопониманию, уважению и сотрудничеству между различными конфессиями. Египетский университет исламской культуры Нур-Мубарак твердо поддерживает миссию и основные задачи, изложенные Съездом лидеров мировых и традиционных религий в его Концепции. Подготовка отечественных исламских ученых, религиоведов и теологов жизненно важна для содействия межконфессиональному диалогу. Студенты и выпускники Университета служат послами в продвижении взаимного уважения, взаимопонимания и сотрудничества между различными религиозными общинами. Их знания способствуют преодолению культурных и религиозных разногласий, укреплению гармонии и продвижению общих ценностей мира и терпимости", - отмечает эксперт.

Недавно обнародованная Концепция развития Съезда излагает смелое видение на следующее десятилетие, определяя ключевые приоритеты и цели, направленные на решение насущных проблем, стоящих перед человечеством. Перед лицом геополитической напряженности, экономических диспропорций, ухудшения состояния окружающей среды и социальных волнений Съезд подтверждает свою приверженность продвижению мира, справедливости и гармонии в глобальном масштабе.

Принятая концепция служит руководящей основой для содействия конструктивному диалогу и сотрудничеству между лидерами мировых и традиционных религий. Его значение заключается в нескольких ключевых аспектах:

Продвижение фундаментальных ценностей. Единство в решении глобальных проблем. Сохранение культурного и религиозного наследия. Содействие миру и гармонии.

В тексте Концепции излагаются несколько ключевых моментов, которые служат руководящими принципами деятельности Съезда:

Многосторонний диалог и сотрудничество: Съезд призван служить эффективной платформой для многостороннего диалога и сотрудничества между лидерами мировых и традиционных религий, международными институтами и людьми доброй воли, поддерживающими его миссию. Невмешательство в государственные дела: Вступая в диалог с национальными институтами, Съезд подчеркивает свою приверженность невмешательству во внутренние дела государств, уважая их суверенитет и автономию. Преемственность и последовательность: Съезд подчеркивает важность поддержания преемственности в деятельности Съезда, опираясь на итоговые декларации предыдущих форумов и придерживаясь основополагающих принципов, отраженных в этих декларациях. Инклюзивность и вовлеченность: Съезд уделяет приоритетное внимание инклюзивности, вовлекая в свои мероприятия и диалоги различные группы, включая молодежь, женщин, людей с ограниченными возможностями и представителей различных социальных и религиозных групп. Сотрудничество с международными институтами: В концепции подчеркивается важность укрепления сотрудничества с международными организациями и платформами, включая ООН, ЮНЕСКО и другие, для решения глобальных проблем и содействия межконфессиональному диалогу.