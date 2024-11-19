Женщины в бизнесе становятся участниками экономических преобразований ― Шаяхметова

Председатель Правления АО "Народный банк Казахстана" Умут Шаяхметова подчеркнула важную роль казахстанских женщин в бизнесе, передает BaigeNews.kz. Об этом она рассказала на бизнес-форуме женщин-предпринимателей тюркских государств.

По словам Шаяхметовой, женское предпринимательство на сегодня ― актуальная и глобальная тема. Поэтому женщинам Центральной Азии очень важно сохранять активную гражданскую роль в обществе.

"Для нас женщин очень важно оставаться активными и успевать все. Я именно за то, чтобы мы могли и работать, и иметь семьи, детей. Быть рядом с супругом. Иметь внуков и так далее. Женщины, особенно наших регионов, очень сильные и активные, образованные и грамотные.

Мы все сталкиваемся со схожими вызовами и возможностями. И женщины в бизнесе становятся все более активными участниками экономических преобразований, создавая новые рабочие места, выявляя инновации, способствуя устойчивому развитию своих стран. И являются вдохновителями для будущих поколений", - заявила Умут Шаяхметова.