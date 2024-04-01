О результатах мартовского ЕНТ рассказали в Миннауки
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Около 117 тысяч человек сдали мартовское ЕНТ. Из них 76,1% абитуриентов сдали на казахском языке, 23,8% – на русском, 117 человек – на английском языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.
Пороговый балл набрали около 75% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 69 баллов. Максимальный балл – 137. Всего 118 абитуриентов набрали более 130 баллов.
"Наибольшее количество тестируемых, а именно 19% выбрали комбинацию предметов "Биология-Химия". 17% на ЕНТ сдали предметы "Математика-Физика". Также в топ-3 вошла комбинация "Математика-Информатика", ее сдали 12%. Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия-Физика", ее сдали 121 человек.
Следует отметить, что благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями в мартовском ЕНТ приняло участие 252 абитуриента с ООП", - сообщили в Миннауки.
На апелляцию абитуриенты могли подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.
За период проведения ЕНТ выявлено 127 нарушений правил.
"В том числе, возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 71 абитуриент. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 51 человек. В результате анализа видеозаписей аннулированы результаты 5 человек. Подставных лиц не выявлено", - отметили в ведомстве.
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