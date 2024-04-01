О результатах мартовского ЕНТ рассказали в Миннауки

Около 117 тысяч человек сдали мартовское ЕНТ. Из них 76,1% абитуриентов сдали на казахском языке, 23,8% – на русском, 117 человек – на английском языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Пороговый балл набрали около 75% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 69 баллов. Максимальный балл – 137. Всего 118 абитуриентов набрали более 130 баллов.

"Наибольшее количество тестируемых, а именно 19% выбрали комбинацию предметов "Биология-Химия". 17% на ЕНТ сдали предметы "Математика-Физика". Также в топ-3 вошла комбинация "Математика-Информатика", ее сдали 12%. Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия-Физика", ее сдали 121 человек. Следует отметить, что благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями в мартовском ЕНТ приняло участие 252 абитуриента с ООП", - сообщили в Миннауки.

На апелляцию абитуриенты могли подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

За период проведения ЕНТ выявлено 127 нарушений правил.