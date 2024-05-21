О реализации проекта "Цифровой тенге" доложили Токаеву

Касым-Жомарту Токаеву представили информацию о ходе реализации проекта "Цифровой тенге" и значимых инициативах по вопросам цифровизации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В частности, совместно с участниками финансового рынка в 2023 году осуществлен запуск в пилотном режиме платформы Open API и Антифрод-центра по противодействию финансовому мошенничеству.

Глава государства отметил, что 2023 год, несмотря на геополитическую нестабильность, высокую инфляцию в мире и снижение глобальной торговли, в целом был положительным для Казахстана. Вместе с тем требуется продолжить слаженную работу Национального банка и правительства для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности страны в текущих мировых условиях.

Президент поставил ряд задач по дальнейшему повышению эффективности проводимой политики и построению инфраструктуры национального финансового рынка.