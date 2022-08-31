О реализации инициатив Токаева из послания 2021 года рассказал Ерлан Карин

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Накануне выступления президента Касым-Жомарта Токаева с посланием народу Казахстана Государственный советник Ерлан Карин в своём Telegram-канале рассказал, как на практике реализуются инициативы президента, озвученные в послании "Единство народа и системные реформы — прочная основа процветания страны" 2021 года, передаёт BaigeNews.kz.

Вся практическая работа проводится в рамках специального Общенационального плана. Он состоит из 103 пунктов. И большинство из них, по словам Карина, уже реализованы. Исполнение оставшихся находится на контроле Администрации Президента. Среди значимых социальных инициатив государственный советник отметил поэтапное увеличение зарплат отдельным категориям гражданских служащих (работники организаций культуры, архивного дела, в том числе техперсонал и другие) в среднем на 20 процентов с 2022 по 2025 год.

"Также внесены изменения и дополнения в законодательство в части повышения минимальной заработной платы до 60 тысяч тенге и её исключения в качестве расчётного показателя в налоговой, социальной и других сферах. Утверждена дорожная карта по строительству до конца 2025 года не менее 1000 школ. Для решения жилищных вопросов через "Отбасы банк" по программе "Нұрлы жер" выдано свыше 20 тысяч льготных займов на общую сумму около 230 миллиардов тенге", — написал Ерлан Карин.

Сделаны конкретные шаги для укрепления здоровья нации. В частности, начал действовать Закон "О биологической безопасности", обеспечен доступ населения к зарегистрированным в ВОЗ вакцинам от коронавирусной инфекции.

Помощник президента также отметил, что практически полностью реализован блок политической модернизации и защиты прав человека. Для укрепления системы защиты прав человека и обеспечения законности расширена компетенция прокуроров в части подготовки обвинительных актов по уголовным делам особо тяжкой категории. Уполномоченными органами реализуется комплекс совместных мероприятий по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам на 2022 год.