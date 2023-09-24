  • 24 Сентября, 16:32
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О разводах, депрессии и юморе: как директор школы стала блогером-миллионником

Сегодня, 13:24
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BaigeNews.kz Сегодня, 13:24
Сегодня, 13:24
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Фото: BaigeNews.kz

Гостья очередного выпуска проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz — известный казахстанский блогер и вайнер Zhazok. 

Звезда Instagram с 1,2 миллиона подписчиков откровенно рассказала о своей жизни и поделилась личными переживаниями, а также поведала о том, как стала блогером, зачем снимает вайны и кто стоит за её смешными героями: апашкой, наглой соседкой, пьяной мамашей и другими персонажами. А ещё казахстанка помогает людям в трудных жизненных ситуациях брать ипотеку, справляться с депрессией, поддерживает пострадавших в зонах стихийных бедствий. 

"Меня зовут Жазира. Мне 51 год. По образованию я учитель казахского языка и литературы. Работала в сфере образования около 30 лет. Начала со школы учителем, потом завучем, в районном отделе образования работала методистом, в двух школах была директором. В основном, меня отправляли в проблемные школы, чтобы я в силу своего характера налаживала атмосферу в коллективе. И у меня получалось", — начала свой рассказ наша героиня.

Подробнее о том, как из педагога получился вайнер-миллионник, а также о планах спасения казахстанских семей от разводов в полном выпуске проекта "ИнтервьюерЫ".

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