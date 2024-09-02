В курортных зонах Казахстана начнут строить аэропорты

Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента высказался о развитии аэрохабов, передает BaigeNews.kz.

"Важнейшая задача – развитие аэрохабов. В Казахстане ежегодно обрабатывается около 150 тысяч тонн авиагрузов. В ближайшие четыре года этот показатель можно увеличить в два раза. Предстоит создать все условия для расширения возможностей наших аэропортов по транспортировке грузов.

В зоне пристального внимания должно быть развитие внутренних авиамаршрутов, особенно это касается вопроса инфраструктуры на основных туристических объектах", - сказал Президент, выступая с Посланием народу Казахстана.

Взлетно-посадочные полосы курортных зон Балхаша и Алаколя уже модернизированы. Предстоит раскрыть потенциал курортных зон Катон-Карагая, Зайсана и Кендирли, сказал Токаев.

В курортных зонах нужно строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры. Президент считает, что за счет Фонда развития промышленности следует приобрести воздушные суда малой авиации.