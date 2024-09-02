В курортных зонах Казахстана начнут строить аэропорты
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Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента высказался о развитии аэрохабов, передает BaigeNews.kz.
"Важнейшая задача – развитие аэрохабов. В Казахстане ежегодно обрабатывается около 150 тысяч тонн авиагрузов. В ближайшие четыре года этот показатель можно увеличить в два раза. Предстоит создать все условия для расширения возможностей наших аэропортов по транспортировке грузов.
В зоне пристального внимания должно быть развитие внутренних авиамаршрутов, особенно это касается вопроса инфраструктуры на основных туристических объектах", - сказал Президент, выступая с Посланием народу Казахстана.
Взлетно-посадочные полосы курортных зон Балхаша и Алаколя уже модернизированы. Предстоит раскрыть потенциал курортных зон Катон-Карагая, Зайсана и Кендирли, сказал Токаев.
В курортных зонах нужно строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры. Президент считает, что за счет Фонда развития промышленности следует приобрести воздушные суда малой авиации.
"Хочу особо отметить, что при реализации туристических проектов важно не нарушить экологический баланс, избежать ущерба природе", - подчеркнул Президент.