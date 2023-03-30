О разливах и подтоплениях предупредили жителей четырёх областей Казахстана

Фото: МЧС РК / иллюстративное фото

В Абайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях ожидаются подъёмы уровней воды на реках, разливы и подтопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В период с 30 марта по 1 апреля 2023 года в Карагандинской области в связи с сохранением таяния снежного покрова, а также с добеганием талого стока ожидается дальнейшее повышение уровней воды на реках.

30 марта в связи с прогнозированием осадков в виде дождя в Абайской области, в период с 30 марта по 1 апреля в связи с прогнозированием осадков в виде дождя и снега в Актюбинской области (Хобдинский, Мартукский, Каргалинский, Хромтауский, Айтекебийский и район Актобе) и на большей части ВКО ожидаются формирование талого стока, подъёмы уровней воды на реках, разливы и подтопления.