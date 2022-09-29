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  • О раскрытии преступлений и ситуации с миграцией Токаеву доложил глава МВД
t.me/Борт №1 Сегодня, 19:04
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Фото: t.me/Борт №1

О раскрытии преступлений и ситуации с миграцией Токаеву доложил глава МВД

Глава государства заслушал доклад министра внутренних дел Марата Ахметжанова. Президент проинформирован о принимаемых мерах по профилактике правонарушений, раскрытию преступлений, организации работы следственных подразделений, противодействию организованной преступности, укреплению дисциплины и законности среди личного состава, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Касым-Жомарту Токаеву доложено о ходе исполнения его поручений, обнародованных в Послании народу Казахстана. В частности, усилена борьба с интернет-мошенничеством, наркобизнесом, организованной преступностью. Больше внимания уделяется профилактике правонарушений в семейно-бытовой сфере.

Марат Ахметжанов также рассказал о принимаемых органами внутренних дел мерах в связи с прибытием в страну граждан Российской Федерации.

Глава государства проинформирован о проводимой МВД работе по дебюрократизации, цифровизации и автоматизации рабочих процессов, оптимизации внутренних процедур.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в стране, а также осуществление эффективного миграционного контроля.

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#Касым-Жомарт Токаев #МВД #полиция
Журналист
Сегодня, 19:04
103
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