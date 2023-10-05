О проверках отчимов на предмет насилия детей высказались в МВД РК

Вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепёха в кулуарах Сената высказался на тему проверок семей, где дети проживают с отчимом, на предмет половой неприкосновенности несовершеннолетних, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ранее в ходе межведомственного совещания по вопросам безопасности детей было сказано, что "в сфере профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних будет обеспечено фактическое посещение неблагополучных семей, многодетных и семей, где дети проживают с отчимом".

Эта новость вызвала большой резонанс в обществе.



В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у вице-министра внутренних дел Игоря Лепёхи о том, насколько эта мера оправдана.

"Тот факт, что ребенка воспитывает отчим, это никоим образом не является нарушением и не может быть поводом для проверки. Просто потому, что ребенка воспитывает отчим, мы проверять не будем. И я считаю, что это абсолютно неправильно", - заявил он в ответ.

Поводом для проверки может быть, по его словам, только нарушение каких-то прав и интересов несовершенолетнего либо нарушение уголовного или администартивного законодательства.