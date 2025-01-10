Глава государства подписал закон, касающийся деятельности министерства культуры и информации и включающий в себя ряд прорывных положений. Подробнее об этом рассказала министр Аида Балаева, передаёт BaigeNews.kz.

"В деятельности главной киностудии страны "Казахфильм имени Шакена Айманова" начинается новый этап развития. Теперь ежегодно не менее 30% от общего объёма финансирования фильмов в нашей стране будет направляться напрямую в "Казахфильм". Это позволит сделать работу в киностудии более эффективной и финансово предсказуемой", - сказала министр.

Также согласно поручению главы государства разработан пакет мер поддержки для участников креативных индустрий. Согласно нему свою работу начнёт специализированный фонд поддержки креативных индустрий, который будет заниматься поиском талантов и привлечением потенциальных инвесторов для реализации проектов, развитием инфраструктуры, продвижением казахстанских креативных продуктов и услуг на международных рынках.

Закреплены и компетенции уполномоченного госоргана по формированию государственной политики в сфере креативных индустрий.