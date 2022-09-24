О проекте Соцкодекса рассказали жителям Атырауской области

В целях разъяснения основных направлений Послания Главы государства народу Казахстана в социально-трудовой сфере и норм проекта Социального кодекса РК специальная мобильная группа провела активную информационно-разъяснительную работу в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Представители ведомства и дочерних организаций посетили Исатайский и Жылыойский районы, где провели встречи с населением, молодежью, трудовыми коллективами, работниками сфер здравоохранения, образования и социальной защиты, представителями НПО, акимами сельских округов и депутатами маслихата.

В состав мобильной группы вошли и.о. председателя Комитета по миграции МТСЗН РК Ильяс Испанов, директорДепартамента социальной помощи МТСЗН РК Айнур Абдрахманова, заместитель директора АО "Государственная аннуитетная компания" Гуллфайруз Серикова, директор филиала АО "ГФСС" по Атырауской области Алмагуль Шатенова.

Выступая перед слушателями, Ильяс Испанов рассказал о новой Концепции миграционной политики, в рамках которойпредусмотрена реализацияпоручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года. В ней будет предусмотрен механизм привлечения 100 лучших иностранных специалистов по часто привлекаемым и одновременно дефицитным для Казахстана профессиям.

"Задачей этих специалистов станет трансфер знаний и подготовка казахстанцев, занятых на производстве.Для них будет введена "Виза для ценных навыков" с видом на жительство и сформирован регулярно обновляемый Рейтинг ценных навыков (дефицитные профессии и специальности) для опережающей подготовки казахстанских кадров. Аналогично планируется привлекать лучших преподавателей по востребованным специальностям.

Также в рамках реализации поручения Главы государства в проекте новой Концепции будут изменены подходы к бизнес-иммиграции. Для иностранных бизнесменов, единовременно инвестировавших 300 тыс. долларов США в экономику Казахстана, будет введана "Инвестиционная виза", которая даст право на 10-летний вид на жительство. Владелец визы сможет регистрировать бизнес, владеть собственностью, проводить финансовые операции", – проинформировал Ильяс Испанов.

По его словам, это сделает более реалистичной цель привлечения в Казахстан экспертов и инвесторов, которые помогут развивать различные сферы.

Кроме того, в рамках новой Концепции будет предусмотрен механизм организации регулируемого перемещения граждан в северные и центральные регионы с созданием рабочих мест через трансферт и расширение действующих бизнес-проектов, уже основанных в других областях страны.

"В рамках новой Концепции также будет пересмотрена политика по приему и обустройству кандасов на исторической родине.В частности, предусматривается внедрение механизма определения места прибытия кандаса на этапе приема документов и принятие мер по регулированию и стимулированию переезда в трудодефицитные регионы, с предоставлением гражданства после определенного срока постоянного проживания в данном регионе.

В целях укрепления связи с исторической родиной предлагается внедрить Карту казаха, с выдачей ее этническим казахам (гражданам других стран), являющимся профессионалами высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы в своих странах и желающим масштабировать их в Казахстане. Ее обладатель будет иметь возможность упрощённого въезда в страну, идентичные с видом на жительство права (открытие бизнеса, владение недвижимостью и другим имуществом, проведение финансовых операций), за исключением политических прав", – сообщил Ильяс Испанов.

Кроме того, в ходе встреч с жителями Исатайского и Жылыойского районов члены мобильной группы рассказали о реализации других важных направлений Послания и Социального кодекса, таких как увеличениесрока выплаты государственного пособия и социальной выплаты по уходу за ребенком, увеличение МЗП, внедрение Цифровой карты семьи, формирование цифровой экосистемы на базе Электронной бирже труда, о новой политике в сфере занятости, развитии системы обучения и сертификации профессиональных навыков, модернизации системы специальных социальных услуг.