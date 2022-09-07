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О причинах нехватки пожарных машин рассказали в МЧС Казахстана
Оснащение служб МЧС составляет 69 процентов.
В противопожарных службах Казахстана насчитывается более трёх тысяч единиц спецтехники. Деньги на закуп машин и оборудования выделяются ежегодно, но их не хватает, заявил заместитель председателя профильного Комитета МЧС РК Дмитрий Титов, передаёт BaigeNews.kz
По его словам, за последние два года в рамках Дорожной карты акиматы профинансировали приобретение более 240 единиц техники. Однако такими темпами службы МЧС полностью будут укомплектованы ещё не скоро.
"Я приведу пример: цена пожарной автоцистерны – 90 миллионов тенге. Если провести аналогию – автомобиль сотрудников МВД стоит порядка 6-7 миллионов. Даже при выделении одинакового количества денежных средств пожарной техники мы приобретаем в разы меньше. Выделяемые сегодня деньги не позволяют единовременно в полном объёме покрыть потребности МЧС. Думаю, после последних событий министерству будет уделено особое внимание в вопросе материально-технического оснащения", - сказал на брифинге в СЦК Дмитрий Титов.
Ранее Президент заявил о необходимости серьезного укрепления МЧС как института, способного решать социальные вопросы сотрудников ведомства, в том числе касающиеся обеспечения жильем и общежитиями, а также повышения уровня профессиональной подготовки кадров.
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