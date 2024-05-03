О причинах дефицита автогаза высказались костанайские чиновники

В регионе возникли трудности с приобретением сжиженного газа на большинстве автозаправочных станциях. Топливо не продавали ни по талонам, ни за наличный расчет, а там, где оно было, отпускали лимитировано. Отсутствие газа на заправках стало причиной недовольства сотен водителей. В управлении энергетики и ЖКХ региона объяснили причины дефицита автогаза и рассказали, ожидать ли нехватки вновь, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Процедура выделения автогаза региону выглядит следующим образом: управление энергетики собирает заявки от пяти организаций, занимающихся его реализацией населению, на основе специального расчета распределяет каждой фирме объем и направляет данные в министерство энергетики. В среднем Костанайской области в месяц необходимо 4000 тонн газа. Ведомство уже корректирует и утверждает заявки региона в зависимости от наличия газа на перерабатывающих заводах. Область берет топливо двух производителей: ТОО "Атырауский НПЗ" и АО "CNPC-Актобемунайгаз". Логистически привлекательней для региона поступление газа из Актобе, но регулировать этот процесс управление не может, так как вопрос в компетенции министерства энергетики.

"На первый квартал 2024 года Костанайской области было выделено 14 тысяч тонн газа. Тогда проблем не было, он поступал вовремя. На апрель, май и июнь озвучена цифра в 13 тысяч тонн. И только одного поставщика определили в апреле – Атырауский НПЗ. Такого дефицита в Костанайской области в это время года не было никогда. Но в этом году сложилась ситуация, что на нефтеперерабатывающем заводе было много заявок, они не успевали отгружать все необходимые объемы, потому что от них не только наша область получает топливо, но и другие регионы. И поэтому они направляли, к примеру, не 1000 тонн, а всего 500 тонн", - объяснил руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен Аскаров.

Плюс ко всему возникли трудности с отгрузкой по линии КТЖ. Сейчас все вопросы, по уверениям властей, решены. Министерство энергетики одобрило региону дополнительные 1008 тонн газа. Сейчас на заправках есть запас, которого хватит чуть более, чем на двое суток. Но 216 тонн с нефтеперерабатывающего завода уже поступили в регион и распределяются между пятью компаниями-продавцами. В пути еще 42 цистерны с автогазом, это 1482 тонны. Дополнительно в Атырауском НПЗ готовятся к отгрузке порядка 700 тонн газа на Костанайскую область.

"Да, ситуацию с дефицитом газа признаем, но сейчас он имеется в продаже на всех заправочных станциях области. Правда, реализуют только пока за наличный расчет. Сейчас управление готовит письмо в министерство энергетики о дополнительном выделении 1500 тонн газа на июнь. Ажиотаж обычно в Костанайской области проходит во время посевной и уборочной компаний. Мы поставили задачу нашим организациям-продавцам, чтобы не из-под колес работали, а имели какую-то "подушку", запас. Тем более, у них есть емкости для хранения", - отметил Даурен Аскаров.

По информации управления, ситуация с наличием газа обостряется еще во время ремонтных работ на нефтеперабатывающих заводах. Кроме того, ежегодно увеличивается количество переоборудованных на газ автомобилей, а потому выделяемых объемов может не хватать.