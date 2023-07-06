О прекращении беспорядков во Франции заявил глава МВД

Фото: Twitter / Préfecture de Police

Министерство внутренних дел Франции констатирует прекращение беспорядков на всей территории республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Report.

Это заявил глава ведомства Жеральд Дарманен на слушаниях в сенате, трансляция которых ведётся на сайте верхней палаты парламента.

"Мы констатируем возвращение спокойствия на всей территории Франции", — сказал Дарманен, отметив, что МВД по-прежнему находится в режиме повышенной мобилизации.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что ситуация с происходящими во Франции беспорядками постепенно стабилизируется. "Ситуация постепенно возвращается к норме", — сказала Борн в ходе выступления в сенате. Она информировала сенаторов о мерах по восстановлению спокойствия в стране.

Ранее о стабилизации ситуации и отмене введенных ограничений на движение наземного транспорта в вечернее время заявил в Twitter министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон.