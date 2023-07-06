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Twitter / Préfecture de Police Сегодня, 06:32
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Сегодня, 06:32
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Фото: Twitter / Préfecture de Police

О прекращении беспорядков во Франции заявил глава МВД

Министерство внутренних дел Франции констатирует прекращение беспорядков на всей территории республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Report.

Это заявил глава ведомства Жеральд Дарманен на слушаниях в сенате, трансляция которых ведётся на сайте верхней палаты парламента.

"Мы констатируем возвращение спокойствия на всей территории Франции", — сказал Дарманен, отметив, что МВД по-прежнему находится в режиме повышенной мобилизации.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что ситуация с происходящими во Франции беспорядками постепенно стабилизируется. "Ситуация постепенно возвращается к норме", — сказала Борн в ходе выступления в сенате. Она информировала сенаторов о мерах по восстановлению спокойствия в стране.

Ранее о стабилизации ситуации и отмене введенных ограничений на движение наземного транспорта в вечернее время заявил в Twitter министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон.

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Сегодня, 06:32
516
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