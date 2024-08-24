О преимуществах АЭС в Беларуси рассказали казахстанским журналистам

Казахстанские журналисты и эксперты посетили БелАЭС — первую атомную электростанцию в Беларуси, передает Baigenews.kz.

Первый блок Белорусской атомной станции введён в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, а второй — в ноябре 2023-го. О работе АЭС подробно рассказал заместитель министра энергетики Республики Беларусь Денис Мороз. Он отметил, что на настоящий момент БелАЭС вырабатывает около 18 млрд кВ/ч электроэнергии. Это составляет порядка 40% от всего электропотребления страны.

"По результатам 2023 года, когда АЭС работала фактически на одном блоке, доля электроэнергии, вырабатываемая на атомной электростанции достигла порядка 30%. По результатам 2024 года, мы ожидаем долю атомной энергии в общем объеме, вырабатываемой в Республике Беларусь — 40%. В Республике Беларусь основным источником электроэнергии является АЭС, остальное: это природный газ, есть порядка 6% доля возобновляемых источников энергии, есть что-то из местных видов топлива. Это, как правило, тепловая энергия, электрическая энергия вырабатывается крайне незначительное количество", — рассказал Денис Мороз.

Заместитель министра энергетики Республики Беларусь также ответил на вопрос о преимуществах работы АЭС в стране.

"В первую очередь — энергетическая безопасность. Решения о сооружении БелАЭС было принято на уровне главы государства в 2008 году. Реализовано оно через интеграцию этого решения в концепцию энергетической безопасности. Мы с вами прекрасно понимаем, что Республика Беларусь не богата природными энергетическими ресурсами и в целях повышения диверсификации, обеспечение надежности энергоснабжения наших потребителей было принято решение, что нам нужно делать ставку на мирный атом. Было принято решение о сооружении БелАЭС", — отметил Мороз.

По его словам, второе её преимущество — экологическая чистота.

"За период эксплуатации БелАЭС уже выработано 34 млрд кВт/ч. Это позволило снизить потребление природного газа нашей страной на 9 млрд кВт/ч. И это снизило выбросы углекислого газа в окружающую атмосферу. Строительство атомной электростанции стало мощным стимулом увеличения электропотребления в стране. На уровне главы государства, правительства, были приняты ряд существенных мер направленных на стимулирование потребления в стране. Были введены дифференцированные тарифы направленные на то, чтобы люди и промышленные потребители употребляли как можно больше электроэнергии. Суть заключалась в том, что чем больше ты потребляешь, тем меньше стоимость электроэнергии. Это дает значительный эффект и количество потребителей, которое увеличивает свое потребление электрической энергии постоянно растет", — сказал замминистра энергетики РБ.

Он также обратил внимание на ещё одно направление — использование электроэнергии населением.

"Мы ощущаем, что значительно изменили уровень комфорта населения, за счет того, что были введены тарифы на электрическую энергию для использования ее на нужды отопления и горячего водоснабжения. Тарифы привели к тому, что большое количество людей стало использовать именно электрическую энергию для того, чтобы отапливать свои дома, и на нужды приготовления пищи. По результатам прошлого года мы приблизились к цифре 650 млн кВт/ч. В этом году мы идем с тем же самым темпом роста, к концу года мы будем близки к 1 млрд кВт/ч. Это очень большие цифры для Республики Беларусь", — считает Денис Мороз.

Спикер подчеркнул, что ввод атомной электростанции позволяет выработать в год 18 млрд кВт/ч. Это эквивалентно порядка 4,5 млрд кубических метров природного газа, что позволяет сэкономить выбросы углекислого газа на 7 млн тонн в год. И это, по словам замминистра страны, громадная цифра.

Денис Мороз также рассказал о том, что в Беларуси создаётся широкая сеть электрозарядной инфраструктуры.

"Население откликается и переходит на электрический транспорт. На настоящий момент мы приближаемся к 15 тыс автомобилей с электрическими двигателями. При этом темпы роста количества электромобилей составляют более 200% в год. Отдельно в стране реализуется проекты, связанные с переводом на электричество общественный транспорт. Реализовано два проекта в двух городах Шклов и Жодина, где весь общественный транспорт переведен на электрическую тягу. В этом году ведется проработка следующих населенных пунктов. Уверен, количество таких населенных пунктов в республике будет расти", — говорит Денис Мороз.

Он также отметил, что в совокупности рост потребления электроэнергии в стране за прошлый год составил более 2,5 млрд кВт/ч, и за семь месяцев этого года вырос на 2 млрд кВт/ч.