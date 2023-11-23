О повышенном загрязнении воздуха предупредили жителей одного из регионов Казахстана
Сегодня, 08:22
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Сегодня, 08:22Сегодня, 08:22
92Фото: baigenews.kz
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в двух городах Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, 23 ноября 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Риддере и Усть-Каменогорске.
Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.
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