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О повышенном загрязнении воздуха предупредили жителей одного из регионов Казахстана

Сегодня, 08:22
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 08:22
Сегодня, 08:22
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Фото: baigenews.kz

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в двух городах Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков,  23 ноября 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Риддере и Усть-Каменогорске.

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.

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