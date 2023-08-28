  • 28 Августа, 16:44
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О поведении астанчан на таджикской ярмарке высказались в акимате

Сегодня, 16:31
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пресс-служба Президента РК Сегодня, 16:31
Сегодня, 16:31
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Фото: пресс-служба Президента РК

Заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев ответил на вопросы о безопасности во время проведения сельскохозяйственных ярмарок в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе пресс-конференции в службе центральных коммуникаций заместителю руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максату Жанабаеву задали вопрос о продовольственной безопасности. Журналисты напомнили чиновнику о том, какой хаос творился на выставке-ярмарке, организованной в рамках празднования дней культуры Таджикистана в Казахстане.

На ярмарке были представлены свежие овощи, фрукты, бахчевые культуры, мед, сладости и напитки из соседней страны. Мероприятие было очень популярно среди гостей и жителей в столице. Пришедшие буквально сметали продукцию с полок, а в сети завирусились видео, на которых видно, как люди карабкаются на пирамиды из арбузов и дынь.

Госслужащий заявил, что такой ажиотаж был связан с тем, что фрукты вкусные, и часть товара продавцы сами решили раздать бесплатно, поскольку из-за жаркой погоды все быстро могло испортиться. Также он отметил, что на видео за бесплатными фруктами на пирамиду забирались сами таджикские фермеры, чтобы раздать их гостям ярмарки-выставки.

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