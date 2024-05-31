О последствиях загрязнения воды в Казахстане предупредил Международный советник ПРООН

Качество питьевой воды в Казахстане оценил Международный советник ПРООН по управлению водными ресурсами Хьюберт Ло, передает BaigeNews.kz.

По словам эксперта, по сравнению с другими странами, казахстанские системы питьевой воды развиты хорошо. По крайней мере, в городских районах.

"Обычно мы воспринимаем как должное ситуацию, когда из открытого крана начинает бежать вода. А какие усилия необходимы для оказания этой услуги, часто непонятны и недооцениваются. Поэтому мой ответ: необходимо повышать осведомленность о воде и окружающей среде. Мы загрязняем воду, когда сбрасываем мусор в реки, это все равно, что загрязнять свой дом. Когда реки и наши водные ресурсы загрязняются, требуется их дополнительная очистка. Таким образом, каждый может внести свой вклад, разумно используя воду и заботясь об окружающей среде. И то, и другое помогает сохранить природу и водные ресурсы", - рассказывает Хьюберт Лор.

Обязательным условием устойчивого развития является благоприятная окружающая среда с хорошим качеством воды в реках и озерах, считает международный советник ПРООН. Однако есть два тревожных сигнала, на которые следует обратить внимание. Во-первых, это рост загрязнения рек. Если оно превышает способность воды к самоочистке, то будет накапливаться и, в конечном счете, попадет в моря или озера. То же самое можно сказать о пластике. Накопление такого рода отходов достигло угрожающего уровня.

"Мы везде используем полиэтиленовые пакеты, нам следует очень внимательно относиться к обращению с отходами, как на индивидуальном уровне, так и в целом на уровне населенного пункта. Второй тревожный аспект заключается в том, что во всем мире сокращается объем воды, хранящейся в озерах и водохранилищах. Недавние исследования показали, что подобное происходит везде. Без исключений. Причина, скорее всего, в том, что люди потребляют больше воды, а высокие температуры вызывают большие испарения. Также в некоторых районах возможно уменьшение общего количества осадков. В этом случае требуется хорошая система мониторинга. И, кстати, улучшение гидрологического мониторинга стало приоритетом в Казахстане. И последнее, что касается рек: они также могут нанести серьезный урон, как это было недавно видно во время наводнений в вашей стране", - говорит эксперт.

Также международный эксперт оценил план действий по управлению водными ресурсами, разработанный отраслевым министерством. Он охватывает важнейшие аспекты, такие как наводнения, засухи и эффективность использования воды.

"В целом, план затрагивает все актуальные водные вопросы. Например, такие страны, как Германия, Франция и Нидерланды, также недавно разработали аналогичные стратегии. Все страны осознают, что изменение климата в сочетании с ростом населения представляет собой растущую нагрузку на водные ресурсы и приводит к усилению конкуренции за воду внутри страны, а также за ее пределами. Таким образом, управление водными ресурсами в будущем изменится. Это справедливо не только для Казахстана и Центральной Азии, а для всех государств. Решения существуют, но требуют от каждого внести свой вклад и пойти на компромисс. В первую очередь, это политическая готовность одних стран выслушать проблемы других, а затем в атмосфере доверия попытаться найти взаимовыгодные решения. "Водный эгоизм" приведет к напряжению, оно приведет к конфликтам, а в них никто ничего не выиграет и, в конце концов, пострадают все. В трансграничной среде нам следует расширить кругозор и выйти за рамки вопросов, связанных с водными ресурсами. Когда у стран верховья есть местность, наиболее пригодная для выработки гидроэлектроэнергии, а у стран низовья - больше земель для сельского хозяйства и производства продуктов питания, ситуация, выгодная для всех, очевидна: заниматься торговлей водой, энергией и продовольствием. Это всего лишь один пример", - объясняет Хьюберт Лор.

Еще одним аспектом является осведомленность в вопросах использования воды, считает эксперт. Повышение эффективности в этом вопросе требуется не только в сельском хозяйстве, но и быту. Людям следует быть готовыми к более экстремальным ситуациям, таким как сильные наводнения и продолжительные засухи.