О последствиях урагана в столице высказался Женис Касымбек

Будут ли наказаны строители, возводившие объекты, облицовка которых не выдержала сильного ветра в Астане, рассказал аким города Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.

Градоначальника спросили об этом на отчётной встрече с жителями района "Байконыр".

По словам столичного акима, существующих ГОСТов и требований достаточно, чтобы строить безопасно. Однако если где-то произошло нечто подобное, в акимате будут разбираться. Строительные или другие компании, которые занимались объектами, накажут в случае обнаружения нарушений.

"Были несколько проблемных моментов, в том числе в одной из школ частично повреждена кровля, по двум остановкам были проблемы. Естественно, дано поручение. Мы и до этого перед зимой к этому готовились. Тотальная проверка идёт всех строительных объектов, заборов и так далее. Но, к сожалению, периодически такие вещи случаются. Критического ничего не произошло. Я думаю, сегодня-завтра всё будет восстановлено", - рассказал аким города.

До этого Женис Касымбек назвал сроки сдачи спортивного комплекса "Казахстан", который начали модернизировать несколько лет назад.