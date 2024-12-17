Постоянство во временных рамках способствует лучшей регуляции циркадных ритмов организма и уменьшению стресса. Об этом заявил PhD, MBA, заместитель гендиректора по клинической и научной работе Республиканского научно-практического центра психического здоровья Минздрава РК Наби Есимов, передаёт BaigeNews.kz.

Циркадные ритмы — это внутренние биологические часы организма, регулирующие цикл сна и бодрствования, а также множество других физиологических процессов.

"Одним из распространённых мифов является то, что изменение часового пояса может нарушить эти ритмы, что приведёт к ухудшению общего самочувствия и даже нарушению здоровья. Однако, согласно данным из открытых источников, такие изменения являются временными и не приводят к долгосрочным последствиям для здоровья. Согласно данным международных исследований, человеческий организм способен адаптироваться к новому времени достаточно быстро. Специалисты отмечают, что циркадные ритмы могут немного сдвигаться в первые дни после перехода на новый часовой пояс, но затем восстанавливаются в нормальные рамки в течение нескольких дней", - отметил учёный.

Данные о циркадных ритмах, полученные от Всемирной организации здравоохранения, подтверждают, что значительные сдвиги во времени, такие как путешествия через несколько часовых зон или долгосрочные изменения, могут вызвать кратковременные проблемы с адаптацией - усталость или бессонницу. Кратковременные сдвиги времени, как в случае смены часового пояса, имеют минимальное влияние на долгосрочные биологические циклы.

"Согласно научным данным, особенности восприятия времени и адаптация организма к изменениям часов зависит от ряда факторов, таких как индивидуальные особенности людей, возраст, уровень стресса и наличие хронических заболеваний. Несмотря на то, что в первые дни после перехода может наблюдаться незначительное изменение в режиме сна, такие изменения быстро нивелируются, не приводя к долгосрочным последствиям для психоэмоционального состояния. Первоначально, настройка на новый часовой пояс может вызывать некоторые недомогания и дисбаланс в циркадных ритмах. Одинаковое время по всей территории страны обеспечивает более прогнозируемый режим сна и бодрствования для людей, что особенно важно с психиатрической точки зрения. Постоянство во временных рамках способствует лучшей регуляции циркадных ритмов организма, что в свою очередь способствует уменьшению стресса и повышению общего уровня комфорта. Единый часовой пояс упрощает повседневную жизнь граждан и снижает уровень дезориентации, связанной с постоянными изменениями времени. Это может привести к улучшению качества сна и общего самочувствия населения", - считает спикер.

По его словам, создание стабильной основы для ритма сна и бодрствования имеет потенциал снизить риск развития различных ментальных расстройств, таких как депрессия, тревожные расстройства и биполярное расстройство. Это особенно важно для чувствительных групп населения, таких как дети, подростки и пожилые люди.

Республиканский научно-практический центр психического здоровья на постоянной основе осуществляет анализ статистических показателей в отношении ментального здоровья граждан РК. С момента смены часового пояса (1 марта 2024 года) показатели заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами не изменились.