  • 23 Ноября, 12:32
  • BAIGENEWS

О полётах истребителей над Астаной предупредили в Минобороны

Летать будут на безопасной высоте и не нарушат привычный ритм городской жизни.

Сегодня, 10:56
АВТОР
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Минобороны РК Сегодня, 10:56
Сегодня, 10:56
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Фото: Минобороны РК

23-24 ноября состоятся плановые пролёты истребительной авиации над Астаной. Об этом предпуредили в Минобороны РК, передаёт BaigeNews.kz

В ведомстве пояснили, что мероприятие проводится в рамках учебно-тренировочных полётов Сил воздушной обороны Республики Казахстан по демонстрации использования специальных дымовых шлейфов.

"Пролёт истребителей пройдёт на безопасной высоте и не нарушит привычный ритм городской жизни.
Мероприятие организовано в строгом соответствии с мерами безопасности полётов и не представляет угрозы для населения. Используемые цветные дымы не несут экологического вреда", —  говорится в официальном сообщении Минобороны.

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