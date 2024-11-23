О полётах истребителей над Астаной предупредили в Минобороны
Летать будут на безопасной высоте и не нарушат привычный ритм городской жизни.
Сегодня, 10:56
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Сегодня, 10:56Сегодня, 10:56
187Фото: Минобороны РК
23-24 ноября состоятся плановые пролёты истребительной авиации над Астаной. Об этом предпуредили в Минобороны РК, передаёт BaigeNews.kz
В ведомстве пояснили, что мероприятие проводится в рамках учебно-тренировочных полётов Сил воздушной обороны Республики Казахстан по демонстрации использования специальных дымовых шлейфов.
"Пролёт истребителей пройдёт на безопасной высоте и не нарушит привычный ритм городской жизни.
Мероприятие организовано в строгом соответствии с мерами безопасности полётов и не представляет угрозы для населения. Используемые цветные дымы не несут экологического вреда", — говорится в официальном сообщении Минобороны.
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