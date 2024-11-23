О полётах истребителей над Астаной предупредили в Минобороны

23-24 ноября состоятся плановые пролёты истребительной авиации над Астаной. Об этом предпуредили в Минобороны РК, передаёт BaigeNews.kz

В ведомстве пояснили, что мероприятие проводится в рамках учебно-тренировочных полётов Сил воздушной обороны Республики Казахстан по демонстрации использования специальных дымовых шлейфов.