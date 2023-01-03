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О политической повестке 2023 года рассказал Ерлан Карин
Политическую повестку наступившего 2023 года, по мнению государственного советника Ерлана Карина, будет определять, как и в прошедшем 2022 году, заданный президентом вектор политических реформ. Об этом он написал в своём Telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, в первую очередь, это касается продолжения практической реализации итогов республиканского референдума по обновлению Конституции страны. С начала года начинает свою работу совершенно новый институт – Конституционный суд, который замкнёт на себе новую систему защиты фундаментальных прав граждан наряду с новым конституционным статусом уполномоченного по правам человека, генеральной прокуратуры и учреждением новой должности Омбудсмена по поддержке социально уязвимых категорий населения.
С 1 января также вступают в силу ряд новых изменений в выборное законодательство и в избирательную систему. Начинается процесс формирования одномандатных избирательных округов и соответствующих избирательных комиссий. Члены территориальных избирательных комиссий будут осуществлять теперь свои полномочия на профессиональной постоянной основе. Это позволит повысить качество избирательных процедур.
Карин отметил, что в новом году продолжится стартовавший осенью 2022 года новый электоральный цикл. 14 января состоятся выборы депутатов сената парламента, а затем в первом полугодии в соответствии с президентским планом поступательной перезагрузки политической системы должны состояться внеочередные выборы депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней. Стоит подчеркнуть, что предстоящая электоральная кампания будет проходить по совершенно новым правилам и нормам, написал он.
"Также с 2023 года в пилотном режиме будут проводится прямые выборы акимов районов и городов областного значения. Продолжится обновление корпуса сельских акимов. Предполагается проведение прямых выборов более 350 акимов сёл, посёлков и сельских округов. Эти выборы охватят более тысячи сельских населённых пунктов. Таким образом, как видно, наступивший год обещает быть не менее насыщенным внутриполитическими событиями, чем предыдущий. Самое главное – продолжается поступательная реализация президентской программы модернизации. Это и будет основой политической повестки 2023 года", - добавил государственный советник.
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